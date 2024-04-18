https://ria.ru/20240418/voronezh-1940727201.html

Власти оценили состояние раненой после атаки БПЛА в Воронеже женщины

Власти оценили состояние раненой после атаки БПЛА в Воронеже женщины - РИА Новости, 18.04.2024

Власти оценили состояние раненой после атаки БПЛА в Воронеже женщины

Состояние женщины, пострадавшей в результате атаки беспилотника в Воронеже, оценивается как средней степени тяжести, она госпитализирована, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:08

2024-04-18T10:08

2024-04-18T10:08

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей в результате атаки беспилотника в Воронеже, оценивается как средней степени тяжести, она госпитализирована, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что минувшей ночью силами ПВО в Воронежской области был перехвачен один беспилотник и уничтожены три малоразмерных воздушных шара. В результате атаки беспилотника пострадала женщина 1956 года рождения. "Состояние пострадавшей женщины, как мне докладывают коллеги, средней степени тяжести, стабильное. Она госпитализирована в одну из городских больниц", - написал Гусев. Губернатор добавил, что на месте падения остатков БПЛА в Воронеже в четверг будут работать городские службы. "Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (на данный момент известно о повреждениях в четырех)", - отметил Гусев.

https://ria.ru/20240116/bespilotnik-1921576568.html

воронеж

воронежская область

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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)