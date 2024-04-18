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Власти оценили состояние раненой после атаки БПЛА в Воронеже женщины - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/voronezh-1940727201.html
Власти оценили состояние раненой после атаки БПЛА в Воронеже женщины
Власти оценили состояние раненой после атаки БПЛА в Воронеже женщины - РИА Новости, 18.04.2024
Власти оценили состояние раненой после атаки БПЛА в Воронеже женщины
Состояние женщины, пострадавшей в результате атаки беспилотника в Воронеже, оценивается как средней степени тяжести, она госпитализирована, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:08
2024-04-18T10:08
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей в результате атаки беспилотника в Воронеже, оценивается как средней степени тяжести, она госпитализирована, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что минувшей ночью силами ПВО в Воронежской области был перехвачен один беспилотник и уничтожены три малоразмерных воздушных шара. В результате атаки беспилотника пострадала женщина 1956 года рождения. "Состояние пострадавшей женщины, как мне докладывают коллеги, средней степени тяжести, стабильное. Она госпитализирована в одну из городских больниц", - написал Гусев. Губернатор добавил, что на месте падения остатков БПЛА в Воронеже в четверг будут работать городские службы. "Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (на данный момент известно о повреждениях в четырех)", - отметил Гусев.
https://ria.ru/20240116/bespilotnik-1921576568.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине
Власти оценили состояние раненой после атаки БПЛА в Воронеже женщины

Гусев: состояние пострадавшей при атаке БПЛА в Воронеже средней тяжести

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей в результате атаки беспилотника в Воронеже, оценивается как средней степени тяжести, она госпитализирована, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью силами ПВО в Воронежской области был перехвачен один беспилотник и уничтожены три малоразмерных воздушных шара. В результате атаки беспилотника пострадала женщина 1956 года рождения.
«
"Состояние пострадавшей женщины, как мне докладывают коллеги, средней степени тяжести, стабильное. Она госпитализирована в одну из городских больниц", - написал Гусев.
Губернатор добавил, что на месте падения остатков БПЛА в Воронеже в четверг будут работать городские службы.
"Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (на данный момент известно о повреждениях в четырех)", - отметил Гусев.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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