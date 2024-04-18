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Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверились на ВИЧ с начала 2024 года - РИА Новости, 18.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:54 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/vich-1940835212.html
Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверились на ВИЧ с начала 2024 года
Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверились на ВИЧ с начала 2024 года - РИА Новости, 18.04.2024
Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверились на ВИЧ с начала 2024 года
В Подмосковье 689 тысяч человек прошли обследование для выявления ВИЧ-инфекции с начала 2024 года. Процедура является бесплатной и анонимной, сообщил телеканал... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:54
2024-04-18T15:54
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Подмосковье 689 тысяч человек прошли обследование для выявления ВИЧ-инфекции с начала 2024 года. Процедура является бесплатной и анонимной, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный минздрав.Согласно данным ведомства, тестирование занимает не более 15 минут. Однако именно регулярная диагностика помогает контролировать распространение ВИЧ.Главный врач областного центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин напомнил, что на ранней стадии вирус иммунодефицита человека не сопровождается симптомами.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверились на ВИЧ с начала 2024 года

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит исследование биоматериалов на ВИЧ-инфекцию
Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит исследование биоматериалов на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Подмосковье 689 тысяч человек прошли обследование для выявления ВИЧ-инфекции с начала 2024 года. Процедура является бесплатной и анонимной, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный минздрав.
Согласно данным ведомства, тестирование занимает не более 15 минут. Однако именно регулярная диагностика помогает контролировать распространение ВИЧ.
Главный врач областного центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин напомнил, что на ранней стадии вирус иммунодефицита человека не сопровождается симптомами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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