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Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверились на ВИЧ с начала 2024 года

Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверились на ВИЧ с начала 2024 года - РИА Новости, 18.04.2024

Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверились на ВИЧ с начала 2024 года

В Подмосковье 689 тысяч человек прошли обследование для выявления ВИЧ-инфекции с начала 2024 года. Процедура является бесплатной и анонимной, сообщил телеканал... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:54

2024-04-18T15:54

2024-04-18T15:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Подмосковье 689 тысяч человек прошли обследование для выявления ВИЧ-инфекции с начала 2024 года. Процедура является бесплатной и анонимной, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный минздрав.Согласно данным ведомства, тестирование занимает не более 15 минут. Однако именно регулярная диагностика помогает контролировать распространение ВИЧ.Главный врач областного центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин напомнил, что на ранней стадии вирус иммунодефицита человека не сопровождается симптомами.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)