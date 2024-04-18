https://ria.ru/20240418/ukraina-1940821793.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:19
2024-04-18T15:19
2024-04-18T15:31
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Харьковской области воздушная тревога звучит более часа, в остальных регионах она была объявлена около 15.00 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231216/trevoga-1916242085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу