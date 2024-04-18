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В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание - РИА Новости, 18.04.2024
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16:43 18.04.2024 (обновлено: 19:23 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850842.html
В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание
В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание - РИА Новости, 18.04.2024
В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание
На юго-востоке Москвы нашли вторую машину, на которой скрывался подозреваемый в убийстве на парковке, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:43
2024-04-18T19:23
происшествия
москва
убийство мужчины на юго-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На юго-востоке Москвы нашли вторую машину, на которой скрывался подозреваемый в убийстве на парковке, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."На улице Верхние Поля обнаружено еще одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый", — говорится в сообщении.Прокуратура показала кадры видео, на которых подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оставляет BMW и уезжает на жигулях.Расследование дела поставлено на особый контроль в прокуратуре Москвы.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Ранее СК сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".
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происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание

В Москве обнаружили еще одну машину подозреваемого в убийстве из-за парковки

© Фото : Прокуратура города МосквыВторая машина, на которой скрывался мигрант, подозреваемый в убийстве из-за парковки
Вторая машина, на которой скрывался мигрант, подозреваемый в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Прокуратура города Москвы
Вторая машина, на которой скрывался мигрант, подозреваемый в убийстве из-за парковки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На юго-востоке Москвы нашли вторую машину, на которой скрывался подозреваемый в убийстве на парковке, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"На улице Верхние Поля обнаружено еще одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый", — говорится в сообщении.
Прокуратура показала кадры видео, на которых подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оставляет BMW и уезжает на жигулях.
Расследование дела поставлено на особый контроль в прокуратуре Москвы.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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ПроисшествияМоскваУбийство мужчины на юго-востоке МосквыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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