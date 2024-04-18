https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850842.html

В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание

В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание - РИА Новости, 18.04.2024

В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание

На юго-востоке Москвы нашли вторую машину, на которой скрывался подозреваемый в убийстве на парковке, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:43

2024-04-18T16:43

2024-04-18T19:23

происшествия

москва

убийство мужчины на юго-востоке москвы

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На юго-востоке Москвы нашли вторую машину, на которой скрывался подозреваемый в убийстве на парковке, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."На улице Верхние Поля обнаружено еще одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый", — говорится в сообщении.Прокуратура показала кадры видео, на которых подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оставляет BMW и уезжает на жигулях.Расследование дела поставлено на особый контроль в прокуратуре Москвы.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Ранее СК сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".

https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф)