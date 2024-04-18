https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850842.html
В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание
В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание - РИА Новости, 18.04.2024
В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание
На юго-востоке Москвы нашли вторую машину, на которой скрывался подозреваемый в убийстве на парковке, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:43
2024-04-18T16:43
2024-04-18T19:23
происшествия
москва
убийство мужчины на юго-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На юго-востоке Москвы нашли вторую машину, на которой скрывался подозреваемый в убийстве на парковке, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."На улице Верхние Поля обнаружено еще одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый", — говорится в сообщении.Прокуратура показала кадры видео, на которых подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оставляет BMW и уезжает на жигулях.Расследование дела поставлено на особый контроль в прокуратуре Москвы.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Ранее СК сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".
https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве за замечание
В Москве обнаружили еще одну машину подозреваемого в убийстве из-за парковки
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
На юго-востоке Москвы нашли вторую машину, на которой скрывался подозреваемый в убийстве на парковке, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"На улице Верхние Поля обнаружено еще одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый", — говорится в сообщении.
Прокуратура показала кадры видео, на которых подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оставляет BMW и уезжает на жигулях.
Расследование дела поставлено на особый контроль в прокуратуре Москвы.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК
сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".