https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850031.html

Фото подозреваемого в убийстве в Москве попало в систему распознавания лиц

Фото подозреваемого в убийстве в Москве попало в систему распознавания лиц - РИА Новости, 18.04.2024

Фото подозреваемого в убийстве в Москве попало в систему распознавания лиц

Фотографии фигуранта дела об убийстве из-за парковки в Москве и других участников драки загружены в систему распознавания лиц, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:39

2024-04-18T16:39

2024-04-18T16:39

происшествия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

москва

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Фотографии фигуранта дела об убийстве из-за парковки в Москве и других участников драки загружены в систему распознавания лиц, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц", - сказала она. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.

https://ria.ru/20240418/moskva-1940822688.html

https://ria.ru/20240418/sk-1940763276.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва