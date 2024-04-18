https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850031.html
Фото подозреваемого в убийстве в Москве попало в систему распознавания лиц
Фото подозреваемого в убийстве в Москве попало в систему распознавания лиц - РИА Новости, 18.04.2024
Фото подозреваемого в убийстве в Москве попало в систему распознавания лиц
Фотографии фигуранта дела об убийстве из-за парковки в Москве и других участников драки загружены в систему распознавания лиц, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:39
2024-04-18T16:39
2024-04-18T16:39
происшествия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Фотографии фигуранта дела об убийстве из-за парковки в Москве и других участников драки загружены в систему распознавания лиц, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц", - сказала она. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.
https://ria.ru/20240418/moskva-1940822688.html
https://ria.ru/20240418/sk-1940763276.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва
Происшествия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Москва
Фото подозреваемого в убийстве в Москве попало в систему распознавания лиц
Фото подозреваемого в убийстве за замечание попало в систему распознавания лиц
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Фотографии фигуранта дела об убийстве из-за парковки в Москве и других участников драки загружены в систему распознавания лиц, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц", - сказала она.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.