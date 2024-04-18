https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940844621.html

Отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Москве

Отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Москве - РИА Новости, 18.04.2024

Отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Москве

По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:26

2024-04-18T16:26

2024-04-18T16:40

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого, они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводится обыск по месту жительства подозреваемого и иных лиц из числа его окружения", - сказала она.Проверяется законность получения подозреваемым в убийстве на парковке в Москве и его родственниками гражданства РФ. Подчеркивается, что "действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пунктами "и, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений)".В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.

https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940841240.html

https://ria.ru/20240418/moskva-1940806997.html

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Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы