https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940841240.html
Подозреваемый в убийстве мужчины за замечание несколько раз менял машины
Подозреваемый в убийстве мужчины за замечание несколько раз менял машины - РИА Новости, 18.04.2024
Подозреваемый в убийстве мужчины за замечание несколько раз менял машины
Гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы, несколько раз менял автомобили, чтобы скрыться, рассказал РИА... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:14
2024-04-18T16:14
2024-04-18T16:24
москва
происшествия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы, несколько раз менял автомобили, чтобы скрыться, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее прокуратура Москвы сообщила об обнаружении авто, на котором скрылся преступник. В нем силовики нашли вероятное орудие убийства - нож."Предварительно, мужчина использовал несколько машин, чтобы скрыться", - сказал собеседник агентства.Сейчас правоохранители продолжают искать мужчину и машины.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.
https://ria.ru/20240418/moskva-1940806997.html
https://ria.ru/20240418/moskva-1940822688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Москва, Происшествия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Подозреваемый в убийстве мужчины за замечание несколько раз менял машины
Подозреваемый в убийстве мужчины в Москве менял машины, чтобы скрыться
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы, несколько раз менял автомобили, чтобы скрыться, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее прокуратура Москвы сообщила об обнаружении авто, на котором скрылся преступник. В нем силовики нашли вероятное орудие убийства - нож.
"Предварительно, мужчина использовал несколько машин, чтобы скрыться", - сказал собеседник агентства.
Сейчас правоохранители продолжают искать мужчину и машины.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.