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Объем морских перевозок из Турции в Израиль сократился почти на треть - РИА Новости, 18.04.2024
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08:36 18.04.2024 (обновлено: 09:15 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/turtsiya-1940711739.html
Объем морских перевозок из Турции в Израиль сократился почти на треть
Объем морских перевозок из Турции в Израиль сократился почти на треть - РИА Новости, 18.04.2024
Объем морских перевозок из Турции в Израиль сократился почти на треть
Объем морских перевозок из Турции в Израиль сократился на 30% после решения Анкары ограничить экспорт в эту страну, сообщила газета Ekonomim. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:36
2024-04-18T09:15
хакан фидан
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АНКАРА, 18 апр - РИА Новости. Объем морских перевозок из Турции в Израиль сократился на 30% после решения Анкары ограничить экспорт в эту страну, сообщила газета Ekonomim. Комплекс санкций против Израиля из-за его действий в секторе Газа объявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан. Санкции будут действовать, пока Тель-Авив не обеспечит доставку гуманитарной помощи и не объявит прекращение огня. В опубликованном министерством торговли Турции пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Администрация президента Турции позже опровергла сообщения о якобы поставке Анкарой топлива для израильских военных самолётов, пояснив, что оно предназначалось для гражданской авиации. "После того как министерство торговли ограничило экспорт некоторых продуктов в Израиль, морские перевозки в эту страну сократились на 30%. Хотя судовладельцы заявляют, что они категорически не принимают запрещенные продукты, есть также утверждения, что запрещенные продукты отправляются через третьи страны", - сообщило издание. Первые последствия решения об ограничении, принятого минторгом Турции после публичных дебатов об экспорте в Израиль из-за его атак на Газу, проявились в секторе логистики. Басаран Байрак, заместитель председателя Турецкой ассамблеи экспортеров (TIM), сообщил изданию, что экспортеры прекратили отгрузку запрещенной продукции в Израиль и не могут открыть таможенные декларации на эту продукцию по коду HS. Махмут Ышик, генеральный директор компании Medkon, одной из ведущих турецких судоходных компаний, сообщил газете, что решение министерства торговли Турции об ограничении торговли с Израилем существенно повлияло на объемы перевозок. "С 9 апреля, когда начались ограничения, объем бизнеса в сфере морских перевозок из Турции в Израиль сократился на 30 %", - приводит издание его слова. Всего в прошлом году Турция поставила Израилю товаров на 5,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные торговой статистики, которые проанализировало РИА Новости. Около трети этой суммы пришлось на железо и сталь, средства наземного транспорта, а также пластик и изделия из него. Продукция, в отношении которой сейчас были введены ограничения, составляет 13% турецкого экспорта в страну, это чуть более 709 миллионов долларов. Почти четверть этой суммы приходится на поставки цемента.
https://ria.ru/20240409/turtsiya-1938753430.html
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хакан фидан, турция, израиль, в мире
Хакан Фидан, Турция, Израиль, В мире
Объем морских перевозок из Турции в Израиль сократился почти на треть

Ekonomim: объем морских перевозок из Турции в Израиль сократился на 30 процентов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 18 апр - РИА Новости. Объем морских перевозок из Турции в Израиль сократился на 30% после решения Анкары ограничить экспорт в эту страну, сообщила газета Ekonomim.
Комплекс санкций против Израиля из-за его действий в секторе Газа объявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан. Санкции будут действовать, пока Тель-Авив не обеспечит доставку гуманитарной помощи и не объявит прекращение огня. В опубликованном министерством торговли Турции пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Администрация президента Турции позже опровергла сообщения о якобы поставке Анкарой топлива для израильских военных самолётов, пояснив, что оно предназначалось для гражданской авиации.
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"После того как министерство торговли ограничило экспорт некоторых продуктов в Израиль, морские перевозки в эту страну сократились на 30%. Хотя судовладельцы заявляют, что они категорически не принимают запрещенные продукты, есть также утверждения, что запрещенные продукты отправляются через третьи страны", - сообщило издание.
Первые последствия решения об ограничении, принятого минторгом Турции после публичных дебатов об экспорте в Израиль из-за его атак на Газу, проявились в секторе логистики.
Басаран Байрак, заместитель председателя Турецкой ассамблеи экспортеров (TIM), сообщил изданию, что экспортеры прекратили отгрузку запрещенной продукции в Израиль и не могут открыть таможенные декларации на эту продукцию по коду HS.
Махмут Ышик, генеральный директор компании Medkon, одной из ведущих турецких судоходных компаний, сообщил газете, что решение министерства торговли Турции об ограничении торговли с Израилем существенно повлияло на объемы перевозок.
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"С 9 апреля, когда начались ограничения, объем бизнеса в сфере морских перевозок из Турции в Израиль сократился на 30 %", - приводит издание его слова.
Всего в прошлом году Турция поставила Израилю товаров на 5,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные торговой статистики, которые проанализировало РИА Новости. Около трети этой суммы пришлось на железо и сталь, средства наземного транспорта, а также пластик и изделия из него.
Продукция, в отношении которой сейчас были введены ограничения, составляет 13% турецкого экспорта в страну, это чуть более 709 миллионов долларов. Почти четверть этой суммы приходится на поставки цемента.
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