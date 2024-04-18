Рейтинг@Mail.ru
В Приморье рассказали о состоянии детей, у которых выявили туберкулез - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 18.04.2024 (обновлено: 10:54 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/tuberkulez-1940722269.html
В Приморье рассказали о состоянии детей, у которых выявили туберкулез
В Приморье рассказали о состоянии детей, у которых выявили туберкулез - РИА Новости, 18.04.2024
В Приморье рассказали о состоянии детей, у которых выявили туберкулез
Врачи дают хороший прогноз на лечение четырех детей, у которых в школе приморского Дальнегорска выявили туберкулез, сообщает краевой минздрав. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:44
2024-04-18T10:54
здоровье - общество
дальнегорск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Врачи дают хороший прогноз на лечение четырех детей, у которых в школе приморского Дальнегорска выявили туберкулез, сообщает краевой минздрав. Во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 было подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, часть их них проходит бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. "Все дети обследованы, их родители получили рекомендации по дальнейшему наблюдению у специалистов, а дети, у которых был выявлен туберкулез, сейчас получают курс лечения в одном из наших отделений. На данный момент здоровью госпитализированных детей ничего не угрожает. У них диагностирован туберкулез на самой начальной стадии, и врачи дают очень хороший прогноз по дальнейшему лечению", - приводится комментарий главврача ГБУЗ "Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр" Светланы Осиной. Минздрав отмечает, что ситуация с заболевшими стабильная. Специалисты завершили санитарно-эпидемиологические мероприятия в школе №17. Следователи ранее возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура сообщала, что отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание. В среду по уголовному делу были задержаны индивидуальный предприниматель, организовавший питание в школе, Юрий Кононенко, а также его работник Надежда Стожарова.
https://ria.ru/20240416/proverka-1940460406.html
дальнегорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, дальнегорск, общество
Здоровье - Общество, Дальнегорск, Общество
В Приморье рассказали о состоянии детей, у которых выявили туберкулез

Врачи дали хороший прогноз на лечение учеников, заразившихся туберкулезом

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Врачи дают хороший прогноз на лечение четырех детей, у которых в школе приморского Дальнегорска выявили туберкулез, сообщает краевой минздрав.
Во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 было подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, часть их них проходит бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах.
«
"Все дети обследованы, их родители получили рекомендации по дальнейшему наблюдению у специалистов, а дети, у которых был выявлен туберкулез, сейчас получают курс лечения в одном из наших отделений. На данный момент здоровью госпитализированных детей ничего не угрожает. У них диагностирован туберкулез на самой начальной стадии, и врачи дают очень хороший прогноз по дальнейшему лечению", - приводится комментарий главврача ГБУЗ "Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр" Светланы Осиной.
Минздрав отмечает, что ситуация с заболевшими стабильная. Специалисты завершили санитарно-эпидемиологические мероприятия в школе №17.
Следователи ранее возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура сообщала, что отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание. В среду по уголовному делу были задержаны индивидуальный предприниматель, организовавший питание в школе, Юрий Кононенко, а также его работник Надежда Стожарова.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Госдуме просят СК провести проверку после заражения детей туберкулезом
16 апреля, 20:52
 
Здоровье - ОбществоДальнегорскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала