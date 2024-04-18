https://ria.ru/20240418/tuberkulez-1940722269.html

В Приморье рассказали о состоянии детей, у которых выявили туберкулез

В Приморье рассказали о состоянии детей, у которых выявили туберкулез - РИА Новости, 18.04.2024

В Приморье рассказали о состоянии детей, у которых выявили туберкулез

Врачи дают хороший прогноз на лечение четырех детей, у которых в школе приморского Дальнегорска выявили туберкулез, сообщает краевой минздрав. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:44

2024-04-18T09:44

2024-04-18T10:54

здоровье - общество

дальнегорск

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Врачи дают хороший прогноз на лечение четырех детей, у которых в школе приморского Дальнегорска выявили туберкулез, сообщает краевой минздрав. Во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 было подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, часть их них проходит бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. "Все дети обследованы, их родители получили рекомендации по дальнейшему наблюдению у специалистов, а дети, у которых был выявлен туберкулез, сейчас получают курс лечения в одном из наших отделений. На данный момент здоровью госпитализированных детей ничего не угрожает. У них диагностирован туберкулез на самой начальной стадии, и врачи дают очень хороший прогноз по дальнейшему лечению", - приводится комментарий главврача ГБУЗ "Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр" Светланы Осиной. Минздрав отмечает, что ситуация с заболевшими стабильная. Специалисты завершили санитарно-эпидемиологические мероприятия в школе №17. Следователи ранее возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура сообщала, что отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание. В среду по уголовному делу были задержаны индивидуальный предприниматель, организовавший питание в школе, Юрий Кононенко, а также его работник Надежда Стожарова.

https://ria.ru/20240416/proverka-1940460406.html

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здоровье - общество, дальнегорск, общество