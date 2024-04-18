https://ria.ru/20240418/tsentrobank-1940821993.html

ЦБ остановил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

ЦБ остановил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг - РИА Новости, 18.04.2024

ЦБ остановил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

Банк России приостанавливает публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:20

2024-04-18T15:20

2024-04-18T15:20

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России приостанавливает публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Совет директоров Банка России 12 апреля 2024 года принял решение приостановить до 31 декабря 2024 года включительно публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте Банка России. При этом порядок ведения перечня сохраняется.

https://ria.ru/20240415/tsb-1940083011.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф)