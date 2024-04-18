https://ria.ru/20240418/tsentrobank-1940821993.html
ЦБ остановил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг
ЦБ остановил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг - РИА Новости, 18.04.2024
ЦБ остановил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг
Банк России приостанавливает публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:20
2024-04-18T15:20
2024-04-18T15:20
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России приостанавливает публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Совет директоров Банка России 12 апреля 2024 года принял решение приостановить до 31 декабря 2024 года включительно публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте Банка России. При этом порядок ведения перечня сохраняется.
https://ria.ru/20240415/tsb-1940083011.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ остановил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг
ЦБ приостановил публикацию сведений об иностранных поставщиках платежных услуг
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России приостанавливает публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Совет директоров Банка России 12 апреля 2024 года принял решение приостановить до 31 декабря 2024 года включительно публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - сказано в сообщении.
Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте Банка России. При этом порядок ведения перечня сохраняется.