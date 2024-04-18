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Оператор ГТС Украины сообщил о повреждении газопровода под Харьковом
Оператор ГТС Украины сообщил о повреждении газопровода под Харьковом - РИА Новости, 19.04.2024
Оператор ГТС Украины сообщил о повреждении газопровода под Харьковом
Оператор газотранспортной системы Украины подтвердил повреждение трубопровода в Харьковской области. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-18T22:59
2024-04-18T22:59
2024-04-19T00:01
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Оператор газотранспортной системы Украины подтвердил повреждение трубопровода в Харьковской области."В Харьковской области сегодня вечером был поврежден газопровод. Все соответствующие службы уже на месте инцидента и при первой возможности приступят к работе по ликвидации аварии", — говорится в заявлении в Facebook*.В компании уточнили, что причины инцидента устанавливаются.Позднее компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что авария на газопроводе в Харьковской области не повлияет на поставки потребителям.Украинское издание "Страна" ранее в четверг сообщило о повреждении трубопровода в Харьковской области. Уточнялось, что в радиусе 40 метров плавился асфальт, был виден столб дыма. Предварительно сообщалось, что это может быть газовый трубопровод. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240406/gur-1938237524.html
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В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Харьков, Нафтогаз Украины
Оператор ГТС Украины сообщил о повреждении газопровода под Харьковом
Оператор ГТС Украины подтвердил повреждение трубопровода в Харьковской области