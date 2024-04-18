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В Харьковской области взорвался трубопровод - РИА Новости, 18.04.2024
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20:12 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/truboprovod-1940900581.html
В Харьковской области взорвался трубопровод
В Харьковской области взорвался трубопровод - РИА Новости, 18.04.2024
В Харьковской области взорвался трубопровод
Трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:12
2024-04-18T20:12
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма, сообщает в четверг украинское издание "Страна". "В Харьковской области взорвался трубопровод. Пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание также опубликовало видео возгорания, судя из него, взорван газовый трубопровод. Подробностей не приводится. Воздушная тревога в регионе не объявлена.
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в мире, харьковская область
В мире, Харьковская область
В Харьковской области взорвался трубопровод

Под Харьковом взорвался трубопровод, в радиусе 40 метров плавится асфальт

© AP Photo / Andrii MarienkoПожарные в Харькове
Пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Пожарные в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма, сообщает в четверг украинское издание "Страна".
«
"В Харьковской области взорвался трубопровод. Пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание также опубликовало видео возгорания, судя из него, взорван газовый трубопровод. Подробностей не приводится. Воздушная тревога в регионе не объявлена.
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