https://ria.ru/20240418/truboprovod-1940900581.html

В Харьковской области взорвался трубопровод

В Харьковской области взорвался трубопровод - РИА Новости, 18.04.2024

В Харьковской области взорвался трубопровод

Трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:12

2024-04-18T20:12

2024-04-18T20:12

в мире

харьковская область

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма, сообщает в четверг украинское издание "Страна". "В Харьковской области взорвался трубопровод. Пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание также опубликовало видео возгорания, судя из него, взорван газовый трубопровод. Подробностей не приводится. Воздушная тревога в регионе не объявлена.

https://ria.ru/20230930/vzryv-1899649208.html

харьковская область

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в мире, харьковская область