https://ria.ru/20240418/truboprovod-1940900581.html
В Харьковской области взорвался трубопровод
В Харьковской области взорвался трубопровод - РИА Новости, 18.04.2024
В Харьковской области взорвался трубопровод
Трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:12
2024-04-18T20:12
2024-04-18T20:12
в мире
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7012d327ae99d94e31f413c601b9885b.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма, сообщает в четверг украинское издание "Страна". "В Харьковской области взорвался трубопровод. Пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание также опубликовало видео возгорания, судя из него, взорван газовый трубопровод. Подробностей не приводится. Воздушная тревога в регионе не объявлена.
https://ria.ru/20230930/vzryv-1899649208.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ca63bbdfc06986b610564cc397578dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область
В мире, Харьковская область
В Харьковской области взорвался трубопровод
Под Харьковом взорвался трубопровод, в радиусе 40 метров плавится асфальт