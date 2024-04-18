https://ria.ru/20240418/trevoga-1940734813.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:37
2024-04-18T10:37
2024-04-18T11:16
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 10.18 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской. Следом ее объявили в Николаевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940720416.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, николаевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу