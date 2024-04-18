https://ria.ru/20240418/trevoga-1940687367.html

В пяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу

В пяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу - РИА Новости, 18.04.2024

В пяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T00:19

2024-04-18T00:19

2024-04-18T00:19

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно карте, в 22.49 мск тревога была объявлена в Николаевской и Полтавской областях, а позднее распространилась и по другим регионам. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937762684.html

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в мире, россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины