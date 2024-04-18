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СМИ: страны Балтии не беспокоятся из-за возможного возвращения Трампа - РИА Новости, 18.04.2024
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10:56 18.04.2024 (обновлено: 11:10 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/tramp-1940738879.html
СМИ: страны Балтии не беспокоятся из-за возможного возвращения Трампа
СМИ: страны Балтии не беспокоятся из-за возможного возвращения Трампа - РИА Новости, 18.04.2024
СМИ: страны Балтии не беспокоятся из-за возможного возвращения Трампа
Страны Балтии в отличие от других европейских государств не беспокоятся из-за возможного возвращения бывшего американского президента Дональда Трампа к власти,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:56
2024-04-18T11:10
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Страны Балтии в отличие от других европейских государств не беспокоятся из-за возможного возвращения бывшего американского президента Дональда Трампа к власти, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны одной из прибалтийских стран. "Многие европейцы глубоко обеспокоены тем, что может принести второе президентство Трампа... Но ни один из опрошенных лидеров или чиновников стран Балтии не сказал, что им нужен план на случай возвращения Трампа", - пишет газета. Как отмечает издание, в регионе широко распространено мнение, что американские президенты-республиканцы лучше подходят для безопасности стран Балтии, чем демократы. По словам председателя комитета латвийского парламента по международным делам Рихардса Колса, первый срок Трампа на посту президента США "с региональной точки зрения был очень полезным". "Мы не так уж и обеспокоены. Мы скорее рассматриваем это как возможность подтолкнуть Европу к увеличению расходов (на оборону)", - приводит издание слова чиновника. Ранее государства ЕС, большинство из которых также входят в состав НАТО, на фоне опасений прихода к власти в США Дональда Трампа все чаще стали обсуждать вопросы европейской обороны, общих стандартов, совместных оборонных заказов и военного планирования. Также предлагается ввести новую должность европейского комиссара по обороне. Как сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, доля стран Евросоюза в оборонных расходах альянса составляет лишь 20%.
https://ria.ru/20231210/nato-1914889215.html
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в мире, балтия, сша, европа, дональд трамп, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Балтия, США, Европа, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
СМИ: страны Балтии не беспокоятся из-за возможного возвращения Трампа

FT: страны Балтии в отличие от всей Европы не боятся возвращения Трампа к власти

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Страны Балтии в отличие от других европейских государств не беспокоятся из-за возможного возвращения бывшего американского президента Дональда Трампа к власти, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны одной из прибалтийских стран.
"Многие европейцы глубоко обеспокоены тем, что может принести второе президентство Трампа... Но ни один из опрошенных лидеров или чиновников стран Балтии не сказал, что им нужен план на случай возвращения Трампа", - пишет газета.
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Как отмечает издание, в регионе широко распространено мнение, что американские президенты-республиканцы лучше подходят для безопасности стран Балтии, чем демократы. По словам председателя комитета латвийского парламента по международным делам Рихардса Колса, первый срок Трампа на посту президента США "с региональной точки зрения был очень полезным".
«
"Мы не так уж и обеспокоены. Мы скорее рассматриваем это как возможность подтолкнуть Европу к увеличению расходов (на оборону)", - приводит издание слова чиновника.
Ранее государства ЕС, большинство из которых также входят в состав НАТО, на фоне опасений прихода к власти в США Дональда Трампа все чаще стали обсуждать вопросы европейской обороны, общих стандартов, совместных оборонных заказов и военного планирования. Также предлагается ввести новую должность европейского комиссара по обороне.
Как сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, доля стран Евросоюза в оборонных расходах альянса составляет лишь 20%.
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В миреБалтияСШАЕвропаДональд ТрампЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюз
 
 
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