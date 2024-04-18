https://ria.ru/20240418/tramp-1940738879.html

СМИ: страны Балтии не беспокоятся из-за возможного возвращения Трампа

СМИ: страны Балтии не беспокоятся из-за возможного возвращения Трампа - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ: страны Балтии не беспокоятся из-за возможного возвращения Трампа

Страны Балтии в отличие от других европейских государств не беспокоятся из-за возможного возвращения бывшего американского президента Дональда Трампа к власти,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:56

2024-04-18T10:56

2024-04-18T11:10

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нато

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Страны Балтии в отличие от других европейских государств не беспокоятся из-за возможного возвращения бывшего американского президента Дональда Трампа к власти, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны одной из прибалтийских стран. "Многие европейцы глубоко обеспокоены тем, что может принести второе президентство Трампа... Но ни один из опрошенных лидеров или чиновников стран Балтии не сказал, что им нужен план на случай возвращения Трампа", - пишет газета. Как отмечает издание, в регионе широко распространено мнение, что американские президенты-республиканцы лучше подходят для безопасности стран Балтии, чем демократы. По словам председателя комитета латвийского парламента по международным делам Рихардса Колса, первый срок Трампа на посту президента США "с региональной точки зрения был очень полезным". "Мы не так уж и обеспокоены. Мы скорее рассматриваем это как возможность подтолкнуть Европу к увеличению расходов (на оборону)", - приводит издание слова чиновника. Ранее государства ЕС, большинство из которых также входят в состав НАТО, на фоне опасений прихода к власти в США Дональда Трампа все чаще стали обсуждать вопросы европейской обороны, общих стандартов, совместных оборонных заказов и военного планирования. Также предлагается ввести новую должность европейского комиссара по обороне. Как сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, доля стран Евросоюза в оборонных расходах альянса составляет лишь 20%.

https://ria.ru/20231210/nato-1914889215.html

https://ria.ru/20240212/nato-1926784289.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, балтия, сша, европа, дональд трамп, йенс столтенберг, нато, евросоюз