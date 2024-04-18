https://ria.ru/20240418/tobol-1940840638.html

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 987 сантиметров

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 987 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 987 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) четверга, с утра вырос на 17 сантиметров и достиг 987 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:12

2024-04-18T16:12

2024-04-18T16:14

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) четверга, с утра вырос на 17 сантиметров и достиг 987 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 987 сантиметров.

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

курган

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия