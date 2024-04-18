https://ria.ru/20240418/tobol-1940840638.html
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 987 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 987 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 987 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) четверга, с утра вырос на 17 сантиметров и достиг 987 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:12
2024-04-18T16:12
2024-04-18T16:14
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) четверга, с утра вырос на 17 сантиметров и достиг 987 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 987 сантиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 987 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана за десять часов вырос на 17 сантиметров