https://ria.ru/20240418/tobol-1940760436.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, за 6 часов вырос на 7 сантиметров и составляет 977 сантиметра, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:10

2024-04-18T12:10

2024-04-18T12:15

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, за 6 часов вырос на 7 сантиметров и составляет 977 сантиметра, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 977 сантиметров.

https://ria.ru/20240413/navodnenie-1939813034.html

курган

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия