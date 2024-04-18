https://ria.ru/20240418/tobol-1940760436.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, за 6 часов вырос на 7 сантиметров и составляет 977 сантиметра, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:10
2024-04-18T12:10
2024-04-18T12:15
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940744213_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_1081cadf901a730694811689e86c642d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, за 6 часов вырос на 7 сантиметров и составляет 977 сантиметра, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 977 сантиметров.
https://ria.ru/20240413/navodnenie-1939813034.html
курган
тобол (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940744213_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_0051ae03e70a49b3d6dfe5124faa4f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов вырос на семь сантиметров