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Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024
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12:10 18.04.2024 (обновлено: 12:15 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/tobol-1940760436.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, за 6 часов вырос на 7 сантиметров и составляет 977 сантиметра, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:10
2024-04-18T12:15
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, за 6 часов вырос на 7 сантиметров и составляет 977 сантиметра, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 977 сантиметров.
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов вырос на семь сантиметров

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Подтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, за 6 часов вырос на 7 сантиметров и составляет 977 сантиметра, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 977 сантиметров.
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КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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