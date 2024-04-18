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В отношении жителя Магадана возбудили дело за комментарии в интернете - РИА Новости, 18.04.2024
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03:58 18.04.2024 (обновлено: 08:07 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/terrorizm-1940698311.html
В отношении жителя Магадана возбудили дело за комментарии в интернете
В отношении жителя Магадана возбудили дело за комментарии в интернете - РИА Новости, 18.04.2024
В отношении жителя Магадана возбудили дело за комментарии в интернете
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении жителя города за комментарии в интернете, его обвиняют в публичных призывах к террористической... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T03:58
2024-04-18T08:07
происшествия
магадан
россия
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МАГАДАН, 18 апр - РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении жителя города за комментарии в интернете, его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, сообщает СУСК РФ по региону. "По данным следствия, в период с 1 октября по 30 декабря 2023 года обвиняемый неоднократно размещал на одном из новостных каналов в сети интернет комментарии, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма", - сообщает ведомство. Уточняется, что мужчине предъявили обвинение по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. "Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы", - дополняет следствие.
https://ria.ru/20240410/marshenkulova-1939103976.html
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происшествия, магадан, россия
Происшествия, Магадан, Россия
В отношении жителя Магадана возбудили дело за комментарии в интернете

Жителя Магадана обвинили в призывах к терроризму, опубликованных в интернете

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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МАГАДАН, 18 апр - РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении жителя города за комментарии в интернете, его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, сообщает СУСК РФ по региону.
«
"По данным следствия, в период с 1 октября по 30 декабря 2023 года обвиняемый неоднократно размещал на одном из новостных каналов в сети интернет комментарии, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма", - сообщает ведомство.
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Уточняется, что мужчине предъявили обвинение по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
"Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы", - дополняет следствие.
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