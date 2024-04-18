https://ria.ru/20240418/terrorizm-1940698311.html

В отношении жителя Магадана возбудили дело за комментарии в интернете

В отношении жителя Магадана возбудили дело за комментарии в интернете - РИА Новости, 18.04.2024

В отношении жителя Магадана возбудили дело за комментарии в интернете

Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении жителя города за комментарии в интернете, его обвиняют в публичных призывах к террористической... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T03:58

2024-04-18T03:58

2024-04-18T08:07

происшествия

магадан

россия

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МАГАДАН, 18 апр - РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении жителя города за комментарии в интернете, его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, сообщает СУСК РФ по региону. "По данным следствия, в период с 1 октября по 30 декабря 2023 года обвиняемый неоднократно размещал на одном из новостных каналов в сети интернет комментарии, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма", - сообщает ведомство. Уточняется, что мужчине предъявили обвинение по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. "Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы", - дополняет следствие.

https://ria.ru/20240410/marshenkulova-1939103976.html

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происшествия, магадан, россия