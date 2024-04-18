https://ria.ru/20240418/tekhnoparki-1940792312.html
Два технопарка создадут в Иркутской области для привлечения инвестиций
Два технопарка создадут в Иркутской области для привлечения инвестиций - РИА Новости, 18.04.2024
Два технопарка создадут в Иркутской области для привлечения инвестиций
Два индустриальных технопарка будут созданы в Иркутской области, что позволит привлечь новые инвестиции и ускорить социально-экономическое развитие региона,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:41
2024-04-18T13:41
2024-04-18T13:42
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
россия
технологии
технопарки
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ИРКУТСК, 18 апр — РИА Новости. Два индустриальных технопарка будут созданы в Иркутской области, что позволит привлечь новые инвестиции и ускорить социально-экономическое развитие региона, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время выступления с посланием к региональному парламенту. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выступил с посланием к региональному парламенту, в котором обозначил основные направления государственной политики и планы развития ключевых отраслей экономики на 2024 год. Он отметил, что объем инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года в Иркутской области превысил 910 миллиардов рублей. Это почти на 77 миллиардов рублей превышает показатель прошлого года. Иркутская область прочно удерживает позиции в десятке динамично развивающихся регионов России. По объему инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года регион занимает второе место в Сибири и восьмое место среди других субъектов страны. В 2023 году в Приангарье создано более 5,5 тысячи рабочих мест, что составляет 122% от плана. Положительная динамика сохраняется и по ключевому индикатору роста – объему валового регионального продукта. По итогам 2023 года он ожидается на уровне почти 2,5 триллиона рублей, что составляет почти 102% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года. Для дальнейшего привлечения в Приангарье новых инвестиций и социально-экономического развития региона Игорь Кобзев поручил создать в двух муниципальных образованиях Иркутской области индустриальные парки. "В нашем регионе я вижу две перспективные площадки: в Мегете и Чистых Ключах. Создание парков на этих площадках позволит решить вопросы импортозамещения и технологического развития региона. Размещение их на основных автомобильных и железнодорожных магистралях будет способствовать наращиванию товарообмена с другими регионами Российской Федерации и развитию экспортного потенциала производителей Иркутской области", - сказал Игорь Кобзев. По его словам, сегодня уже есть 9 потенциальных инвесторов на данные территории, планируемый объем инвестиций составит свыше 10 миллиардов рублей, будет создано более 2 тысяч рабочих мест. Губернатор поручил министерству экономического развития и промышленности Иркутской области во взаимодействии с Корпорацией развития региона обеспечить разработку концепций этих парков, а также определить источники и объемы финансирования необходимых инфраструктурных решений с учетом механизмов, предусматривающих федеральное финансирование.
https://ria.ru/20240405/irkutsk-1938003239.html
https://ria.ru/20231219/proekt-1916774798.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иркутская область, игорь кобзев, россия, технологии, технопарки
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев, Россия, Технологии, Технопарки
ИРКУТСК, 18 апр — РИА Новости. Два индустриальных технопарка будут созданы в Иркутской области, что позволит привлечь новые инвестиции и ускорить социально-экономическое развитие региона, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время выступления с посланием к региональному парламенту.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выступил с посланием к региональному парламенту, в котором обозначил основные направления государственной политики и планы развития ключевых отраслей экономики на 2024 год. Он отметил, что объем инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года в Иркутской области превысил 910 миллиардов рублей. Это почти на 77 миллиардов рублей превышает показатель прошлого года. Иркутская область прочно удерживает позиции в десятке динамично развивающихся регионов России. По объему инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года регион занимает второе место в Сибири и восьмое место среди других субъектов страны.
В 2023 году в Приангарье создано более 5,5 тысячи рабочих мест, что составляет 122% от плана. Положительная динамика сохраняется и по ключевому индикатору роста – объему валового регионального продукта. По итогам 2023 года он ожидается на уровне почти 2,5 триллиона рублей, что составляет почти 102% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года. Для дальнейшего привлечения в Приангарье новых инвестиций и социально-экономического развития региона Игорь Кобзев поручил создать в двух муниципальных образованиях Иркутской области индустриальные парки.
"В нашем регионе я вижу две перспективные площадки: в Мегете и Чистых Ключах. Создание парков на этих площадках позволит решить вопросы импортозамещения и технологического развития региона. Размещение их на основных автомобильных и железнодорожных магистралях будет способствовать наращиванию товарообмена с другими регионами Российской Федерации и развитию экспортного потенциала производителей Иркутской области", - сказал Игорь Кобзев.
По его словам, сегодня уже есть 9 потенциальных инвесторов на данные территории, планируемый объем инвестиций составит свыше 10 миллиардов рублей, будет создано более 2 тысяч рабочих мест.
Губернатор поручил министерству экономического развития и промышленности Иркутской области во взаимодействии с Корпорацией развития региона обеспечить разработку концепций этих парков, а также определить источники и объемы финансирования необходимых инфраструктурных решений с учетом механизмов, предусматривающих федеральное финансирование.