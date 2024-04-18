https://ria.ru/20240418/tbilisi-1940695250.html

Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам

Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам - РИА Новости, 18.04.2024

Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам

Большая часть митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси разошлась по домам, но перед зданием парламента, где территория полностью оцеплена бригадами... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:38

2024-04-18T02:38

2024-04-18T02:38

в мире

парламентские выборы в грузии

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 апр - РИА Новости. Большая часть митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси разошлась по домам, но перед зданием парламента, где территория полностью оцеплена бригадами патрульной полиции, все еще остаются десятки людей, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы акции на проспекте Руставели призывают митингующих не покидать территорию. По всей близлежащей территории мобилизованы бригады патрульной полиции.

https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html

тбилиси

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в мире, парламентские выборы в грузии, тбилиси