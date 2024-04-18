https://ria.ru/20240418/tbilisi-1940695250.html
Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам
Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам - РИА Новости, 18.04.2024
Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам
Большая часть митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси разошлась по домам, но перед зданием парламента, где территория полностью оцеплена бригадами... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:38
2024-04-18T02:38
2024-04-18T02:38
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 18 апр - РИА Новости. Большая часть митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси разошлась по домам, но перед зданием парламента, где территория полностью оцеплена бригадами патрульной полиции, все еще остаются десятки людей, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы акции на проспекте Руставели призывают митингующих не покидать территорию. По всей близлежащей территории мобилизованы бригады патрульной полиции.
https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html
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в мире, парламентские выборы в грузии, тбилиси
В мире, Парламентские выборы в Грузии, Тбилиси
Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам
В Тбилиси большинство митингующих против закона об иноагентах разошлось по домам