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Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам - РИА Новости, 18.04.2024
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02:38 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/tbilisi-1940695250.html
Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам
Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам - РИА Новости, 18.04.2024
Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам
Большая часть митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси разошлась по домам, но перед зданием парламента, где территория полностью оцеплена бригадами... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:38
2024-04-18T02:38
в мире
парламентские выборы в грузии
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 18 апр - РИА Новости. Большая часть митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси разошлась по домам, но перед зданием парламента, где территория полностью оцеплена бригадами патрульной полиции, все еще остаются десятки людей, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы акции на проспекте Руставели призывают митингующих не покидать территорию. По всей близлежащей территории мобилизованы бригады патрульной полиции.
https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html
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в мире, парламентские выборы в грузии, тбилиси
В мире, Парламентские выборы в Грузии, Тбилиси
Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась по домам

В Тбилиси большинство митингующих против закона об иноагентах разошлось по домам

© SputnikМитинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Sputnik
Митинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 18 апр - РИА Новости. Большая часть митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси разошлась по домам, но перед зданием парламента, где территория полностью оцеплена бригадами патрульной полиции, все еще остаются десятки людей, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы акции на проспекте Руставели призывают митингующих не покидать территорию.
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета
Вчера, 16:21
По всей близлежащей территории мобилизованы бригады патрульной полиции.
 
В миреПарламентские выборы в ГрузииТбилиси
 
 
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