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В ЛНР нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами - РИА Новости, 18.04.2024
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12:08 18.04.2024 (обновлено: 12:27 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/tayniki-1940759835.html
В ЛНР нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами
В ЛНР нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами - РИА Новости, 18.04.2024
В ЛНР нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами
Сотрудники Росгвардии и контрразведки ФСБ России обнаружили в одном из сел ЛНР тайники с оружием и боеприпасами, в том числе французского производства, сообщили РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:08
2024-04-18T12:27
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и контрразведки ФСБ России обнаружили в одном из сел ЛНР тайники с оружием и боеприпасами, в том числе французского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В Луганской Народной Республике росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки ФСБ России с применением минно-розыскной собаки обнаружили более 4,5 тысяч боеприпасов, в том числе французского производства", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что схроны были обнаружены инженерными подразделениями Росгвардии в разрушенном производственном помещении вблизи одного из населенных пунктов ЛНР. Тайники были тщательно замаскированы в нишах в полу и заложены кирпичами. "Из незаконного оборота изъято более 4,5 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами, в том числе французского производства (OF-37), гранатомёты РПГ-26, РШГ–2 и 31 выстрел к ним. При проведении осмотра найденных боеприпасов было принято решение о вывозе их на склад. Транспортировка проведена с соблюдением мер безопасности", - добавили в силовом ведомстве.
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луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ЛНР нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами

Росгвардия и ФСБ нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами в ЛНР

© РосгвардияБоеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
Боеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
© Росгвардия
Боеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и контрразведки ФСБ России обнаружили в одном из сел ЛНР тайники с оружием и боеприпасами, в том числе французского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"В Луганской Народной Республике росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки ФСБ России с применением минно-розыскной собаки обнаружили более 4,5 тысяч боеприпасов, в том числе французского производства", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что схроны были обнаружены инженерными подразделениями Росгвардии в разрушенном производственном помещении вблизи одного из населенных пунктов ЛНР. Тайники были тщательно замаскированы в нишах в полу и заложены кирпичами.
© РосгвардияБоеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
Боеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
Боеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
© Росгвардия
1 из 2
© РосгвардияБоеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
Боеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
Боеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
© Росгвардия
2 из 2
Боеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
© Росгвардия
1 из 2
Боеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
© Росгвардия
2 из 2
"Из незаконного оборота изъято более 4,5 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами, в том числе французского производства (OF-37), гранатомёты РПГ-26, РШГ–2 и 31 выстрел к ним. При проведении осмотра найденных боеприпасов было принято решение о вывозе их на склад. Транспортировка проведена с соблюдением мер безопасности", - добавили в силовом ведомстве.
Оружейный тайник - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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13 февраля, 09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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