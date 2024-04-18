ЛУГАНСК, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и контрразведки ФСБ России обнаружили в одном из сел ЛНР тайники с оружием и боеприпасами, в том числе французского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В Луганской Народной Республике росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки ФСБ России с применением минно-розыскной собаки обнаружили более 4,5 тысяч боеприпасов, в том числе французского производства", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что схроны были обнаружены инженерными подразделениями Росгвардии в разрушенном производственном помещении вблизи одного из населенных пунктов ЛНР. Тайники были тщательно замаскированы в нишах в полу и заложены кирпичами. "Из незаконного оборота изъято более 4,5 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами, в том числе французского производства (OF-37), гранатомёты РПГ-26, РШГ–2 и 31 выстрел к ним. При проведении осмотра найденных боеприпасов было принято решение о вывозе их на склад. Транспортировка проведена с соблюдением мер безопасности", - добавили в силовом ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ЛНР нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами
Росгвардия и ФСБ нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами в ЛНР
Боеприпасы, обнаруженные в тайнике на территории ЛНР
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ЛУГАНСК, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и контрразведки ФСБ России обнаружили в одном из сел ЛНР тайники с оружием и боеприпасами, в том числе французского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"В Луганской Народной Республике росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки ФСБ России с применением минно-розыскной собаки обнаружили более 4,5 тысяч боеприпасов, в том числе французского производства", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что схроны были обнаружены инженерными подразделениями Росгвардии в разрушенном производственном помещении вблизи одного из населенных пунктов ЛНР. Тайники были тщательно замаскированы в нишах в полу и заложены кирпичами.
"Из незаконного оборота изъято более 4,5 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами, в том числе французского производства (OF-37), гранатомёты РПГ-26, РШГ–2 и 31 выстрел к ним. При проведении осмотра найденных боеприпасов было принято решение о вывозе их на склад. Транспортировка проведена с соблюдением мер безопасности", - добавили в силовом ведомстве.
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