https://ria.ru/20240418/tayniki-1940759835.html

В ЛНР нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами

В ЛНР нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами - РИА Новости, 18.04.2024

В ЛНР нашли тайники с французскими оружием и боеприпасами

Сотрудники Росгвардии и контрразведки ФСБ России обнаружили в одном из сел ЛНР тайники с оружием и боеприпасами, в том числе французского производства, сообщили РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:08

2024-04-18T12:08

2024-04-18T12:27

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ЛУГАНСК, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и контрразведки ФСБ России обнаружили в одном из сел ЛНР тайники с оружием и боеприпасами, в том числе французского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В Луганской Народной Республике росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки ФСБ России с применением минно-розыскной собаки обнаружили более 4,5 тысяч боеприпасов, в том числе французского производства", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что схроны были обнаружены инженерными подразделениями Росгвардии в разрушенном производственном помещении вблизи одного из населенных пунктов ЛНР. Тайники были тщательно замаскированы в нишах в полу и заложены кирпичами. "Из незаконного оборота изъято более 4,5 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами, в том числе французского производства (OF-37), гранатомёты РПГ-26, РШГ–2 и 31 выстрел к ним. При проведении осмотра найденных боеприпасов было принято решение о вывозе их на склад. Транспортировка проведена с соблюдением мер безопасности", - добавили в силовом ведомстве.

https://ria.ru/20240213/mariupol-1926995262.html

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Кирилл Волков

луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность