https://ria.ru/20240418/subsidiya-1940805462.html

В Приангарье работодатель, трудоустроивший участника СВО, получит субсидию

В Приангарье работодатель, трудоустроивший участника СВО, получит субсидию - РИА Новости, 18.04.2024

В Приангарье работодатель, трудоустроивший участника СВО, получит субсидию

В Иркутской области внедрен механизм субсидированного найма - работодатель, трудоустроивший участника СВО, сможет получить субсидию, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:26

2024-04-18T14:26

2024-04-18T14:26

иркутская область

общество

иркутская область

кировск

россия

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 18 апр — РИА Новости. В Иркутской области внедрен механизм субсидированного найма - работодатель, трудоустроивший участника СВО, сможет получить субсидию, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время обращения с посланием к депутатам регионального парламента. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках 10-й сессии законодательного собрания представил депутатам послание, в котором обозначил основные направления государственной политики и планы развития ключевых отраслей экономики на 2024 год. Во время выступления глава региона отметил подвиг военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, и обозначил меры поддержки, разработанные как для бойцов, так и для членов их семей. Одно из новых направлений поддержки участников СВО – содействие в их трудоустройстве. "За счет средств областного бюджета с 1 января текущего года внедрен механизм субсидирования найма. Так, при трудоустройстве участника СВО по направлению органов занятости населения работодатель в течение трех месяцев сможет получать субсидию в пределах 40 тысяч рублей в месяц на компенсацию затрат по оплате труда такого работника", - сказал Кобзев. Он также отметил, что в 2023 году дополнительно приняты региональные нормативно-правовые акты, предусматривающие понижение процентной ставки по ипотечным кредитам, единовременные выплаты в связи с рождением ребенка и освобождение от платежей по договорам аренды. Кроме этого, в 2024 году в областном парламенте рассмотрели еще несколько инициатив главы региона: бесплатное предоставление земельных участков родственникам погибших воинов, удостоенных звания Героя России или имеющих государственные награды; включение малоимущих семей участников СВО в перечень категорий лиц, имеющих право на заключение социального контракта; увеличение размера единовременной выплаты с 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт. Еще один важный вопрос, который поднял губернатор, – медицинская реабилитация бойцов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Для этого в Иркутске запланировано строительство военного госпиталя на 150 коек. Под застройку уже определен земельный участок 5 гектаров. Отдельно глава региона затронул тему помощи подшефному городу Кировску Луганской Народной Республики. В этом году там планируется отремонтировать 32 инфраструктурных объекта. Администрация Кировска обратилась в правительство области с просьбой выделить дополнительные средств в размере 220 миллионов рублей на ремонт дорог. Это решение нельзя принять без поддержки регионального парламента. Комментируя послание главы Приангарья, председатель регионального правительства Константин Зайцев подчеркнул, что поддержка участников СВО и членов их семей - приоритет в работе властей. Он отметил, что "когда закончится специальная военная операция, нужно, чтобы герои вернулись на родную землю, в экономически стабильный регион, с развитой системой социальной поддержки".

https://ria.ru/20240120/film-1922539393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, иркутская область, кировск, россия, игорь кобзев