https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940805299.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 251 украинский дрон

Российские системы ПВО за сутки сбили 251 украинский дрон - РИА Новости, 18.04.2024

Российские системы ПВО за сутки сбили 251 украинский дрон

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 251 украинский дрон, 33 снаряда РСЗО Vampire и 2 ракеты "Точка-У", сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:26

2024-04-18T14:26

2024-04-18T14:28

технологии

россия

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 251 украинский дрон, 33 снаряда РСЗО Vampire и 2 ракеты "Точка-У", сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда Vampire", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 беспилотных летательных аппарата, 504 зенитных ракетных комплекса, 15 801 танк и другие боевые бронированные машины, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 111 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

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Наталья Макарова

технологии, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)