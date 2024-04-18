https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940805299.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 251 украинский дрон
Российские системы ПВО за сутки сбили 251 украинский дрон - РИА Новости, 18.04.2024
Российские системы ПВО за сутки сбили 251 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 251 украинский дрон, 33 снаряда РСЗО Vampire и 2 ракеты "Точка-У", сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:26
2024-04-18T14:26
2024-04-18T14:28
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 251 украинский дрон, 33 снаряда РСЗО Vampire и 2 ракеты "Точка-У", сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда Vampire", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 беспилотных летательных аппарата, 504 зенитных ракетных комплекса, 15 801 танк и другие боевые бронированные машины, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 111 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские системы ПВО за сутки сбили 251 украинский дрон
Минобороны: ПВО за сутки сбила 251 украинский дрон и 33 снаряда РСЗО Vampire