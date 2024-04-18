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ВС России поразили две украинских установки С-300 - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 18.04.2024 (обновлено: 14:31 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940804892.html
ВС России поразили две украинских установки С-300
ВС России поразили две украинских установки С-300 - РИА Новости, 18.04.2024
ВС России поразили две украинских установки С-300
Российские военные уничтожили две украинские пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в четверг... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:23
2024-04-18T14:31
специальная военная операция на украине
россия
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в четверг Минобороны РФ."В течение суток уничтожены две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Безопасность
ВС России поразили две украинских установки С-300

ВС России поразили две установки ВСУ с радиолокатором подсвета и наведения С-300

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 группировки войск "Центр" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"В течение суток уничтожены две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Подполье раскрыло, по каким объектам на западе Украины ударили ВС России
Вчера, 07:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗРК С-300Безопасность
 
 
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