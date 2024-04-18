https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940804892.html

ВС России поразили две украинских установки С-300

ВС России поразили две украинских установки С-300 - РИА Новости, 18.04.2024

ВС России поразили две украинских установки С-300

Российские военные уничтожили две украинские пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в четверг... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:23

2024-04-18T14:23

2024-04-18T14:31

специальная военная операция на украине

россия

зрк с-300

безопасность

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в четверг Минобороны РФ."В течение суток уничтожены две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, зрк с-300, безопасность