https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940804892.html
ВС России поразили две украинских установки С-300
ВС России поразили две украинских установки С-300 - РИА Новости, 18.04.2024
ВС России поразили две украинских установки С-300
Российские военные уничтожили две украинские пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в четверг... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:23
2024-04-18T14:23
2024-04-18T14:31
специальная военная операция на украине
россия
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в четверг Минобороны РФ."В течение суток уничтожены две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Безопасность
ВС России поразили две украинских установки С-300
ВС России поразили две установки ВСУ с радиолокатором подсвета и наведения С-300