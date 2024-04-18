https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940801304.html

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 18.04.2024

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 590 военнослужащих,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:17

2024-04-18T14:17

2024-04-18T14:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

красногоровка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940597472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74ee1d6bb4d600b950d41d15acf87f81.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 590 военнослужащих, один танк и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Красногоровка ДНР отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ."Потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", а также полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

красногоровка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, красногоровка