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Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 18.04.2024 (обновлено: 14:27 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940801304.html
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 18.04.2024
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 590 военнослужащих,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:17
2024-04-18T14:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
красногоровка
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 590 военнослужащих, один танк и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Красногоровка ДНР отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ."Потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", а также полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Красногоровка
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 590 военнослужащих

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 590 военнослужащих, один танк и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
«
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Красногоровка ДНР отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", а также полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреКрасногоровка
 
 
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