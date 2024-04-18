https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940717942.html

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.04.2024

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Ротация ВСУ сорвана в Купянском районе Харьковской области Украины ударами артиллерии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:30

2024-04-18T09:30

2024-04-18T09:30

россия

украина

харьковская область

сергей лебедев

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ротация ВСУ сорвана в Купянском районе Харьковской области Украины ударами артиллерии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Харьковское направление… Артиллерия работала по селам в Купянском районе. Сорвана ротация. В селе Подолы уничтожена группа бандеровцев, засевших в частном доме. В село Кондрашовка (Купянский район) прилетел ФАБ в хозяйственную постройку агрофирмы. Конечно, "там никого не было", даже небольшого количества боекомплекта, и с полтора десятка личного состава тоже не было", - сказал Лебедев. По его словам, в поселке Краснополье Сумской области уничтожены две единицы техники, погибли несколько украинских военных. Он добавил, что также ударами была сорвана ротация в селе Ямполь, среди украинских военных есть погибшие. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, харьковская область, сергей лебедев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, безопасность