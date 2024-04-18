https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940715563.html

ВСУ более интенсивно пытаются вернуть утраченные позиции, заявил Марочко

ВСУ более интенсивно пытаются вернуть утраченные позиции, заявил Марочко - РИА Новости, 18.04.2024

ВСУ более интенсивно пытаются вернуть утраченные позиции, заявил Марочко

В районе нескольких населенных пунктов на сватово-кременском участке фронта ВСУ более интенсивно пытаются контратаковать российские силы и вернуть утраченные... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:13

2024-04-18T09:13

2024-04-18T09:37

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. В районе нескольких населенных пунктов на сватово-кременском участке фронта ВСУ более интенсивно пытаются контратаковать российские силы и вернуть утраченные позиции, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва отмечаются более интенсивные действия украинских боевиков, направленные на возвращение утраченных позиций. Возросли артиллерийские и стрелковые обстрелы, количество применения дронов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что из всех украинских подразделений на данном направлении активнее действуют боевики из 3-й штурмовой бригады ВСУ .

https://ria.ru/20231025/vsu-1905072591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность