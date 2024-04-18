https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940715563.html
ВСУ более интенсивно пытаются вернуть утраченные позиции, заявил Марочко
ВСУ более интенсивно пытаются вернуть утраченные позиции, заявил Марочко - РИА Новости, 18.04.2024
ВСУ более интенсивно пытаются вернуть утраченные позиции, заявил Марочко
В районе нескольких населенных пунктов на сватово-кременском участке фронта ВСУ более интенсивно пытаются контратаковать российские силы и вернуть утраченные... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:13
2024-04-18T09:13
2024-04-18T09:37
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. В районе нескольких населенных пунктов на сватово-кременском участке фронта ВСУ более интенсивно пытаются контратаковать российские силы и вернуть утраченные позиции, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва отмечаются более интенсивные действия украинских боевиков, направленные на возвращение утраченных позиций. Возросли артиллерийские и стрелковые обстрелы, количество применения дронов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что из всех украинских подразделений на данном направлении активнее действуют боевики из 3-й штурмовой бригады ВСУ .
https://ria.ru/20231025/vsu-1905072591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВСУ более интенсивно пытаются вернуть утраченные позиции, заявил Марочко
Марочко: ВСУ интенсивно пытаются вернуть позиции на Сватово-кременском участке
ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. В районе нескольких населенных пунктов на сватово-кременском участке фронта ВСУ более интенсивно пытаются контратаковать российские силы и вернуть утраченные позиции, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва отмечаются более интенсивные действия украинских боевиков, направленные на возвращение утраченных позиций. Возросли артиллерийские и стрелковые обстрелы, количество применения дронов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что из всех украинских подразделений на данном направлении активнее действуют боевики из 3-й штурмовой бригады ВСУ .