https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940706121.html

СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области

СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области

Взрывы раздались в Ивано-Франковской области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:01

2024-04-18T07:01

2024-04-18T09:46

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в Ивано-Франковской области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит на территории четырёх областей Украины - Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240418/podpolschik-1940705178.html

https://ria.ru/20231224/vzryvy-1917803432.html

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в мире, ивано-франковская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины