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СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 18.04.2024
СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
Взрывы раздались в Ивано-Франковской области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:01
2024-04-18T07:01
2024-04-18T09:46
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в Ивано-Франковской области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит на территории четырёх областей Украины - Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, ивано-франковская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
"Общественное": в Ивано-Франковской области прогремели взрывы