https://ria.ru/20240418/sotrudnichestvo-1940887049.html

Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол

Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 18.04.2024

Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол

Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:15

2024-04-18T19:15

2024-04-18T19:45

иран

россия

москва

тегеран (город)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали."Все слухи о ирано-российском оборонном сотрудничестве и том, что иранская техника используется некоторых конфликтах в регионе не соответствуют действительности. Иран намерен продолжать укреплять оборонные связи с Россией в соответствии с международным правом", - сказал он в ходе мероприятия по случаю Дня армии Ирана.По его словам, сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран.

https://ria.ru/20240417/peskov-1940565216.html

иран

россия

москва

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, москва, тегеран (город), казем джалали, в мире, политика, безопасность