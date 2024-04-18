https://ria.ru/20240418/sotrudnichestvo-1940887049.html
Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол
Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 18.04.2024
Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол
Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:15
2024-04-18T19:15
2024-04-18T19:45
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали."Все слухи о ирано-российском оборонном сотрудничестве и том, что иранская техника используется некоторых конфликтах в регионе не соответствуют действительности. Иран намерен продолжать укреплять оборонные связи с Россией в соответствии с международным правом", - сказал он в ходе мероприятия по случаю Дня армии Ирана.По его словам, сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран.
https://ria.ru/20240417/peskov-1940565216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, москва, тегеран (город), казем джалали, в мире, политика, безопасность
Иран, Россия, Москва, Тегеран (город), Казем Джалали, В мире, Политика, Безопасность
Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол
Посол Ирана заявил о намерении страны укрепить военное сотрудничество с Россией