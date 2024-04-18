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Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 18.04.2024
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19:15 18.04.2024 (обновлено: 19:45 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sotrudnichestvo-1940887049.html
Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол
Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 18.04.2024
Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол
Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:15
2024-04-18T19:45
иран
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казем джалали
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безопасность
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали."Все слухи о ирано-российском оборонном сотрудничестве и том, что иранская техника используется некоторых конфликтах в регионе не соответствуют действительности. Иран намерен продолжать укреплять оборонные связи с Россией в соответствии с международным правом", - сказал он в ходе мероприятия по случаю Дня армии Ирана.По его словам, сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран.
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иран, россия, москва, тегеран (город), казем джалали, в мире, политика, безопасность
Иран, Россия, Москва, Тегеран (город), Казем Джалали, В мире, Политика, Безопасность
Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол

Посол Ирана заявил о намерении страны укрепить военное сотрудничество с Россией

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
«
"Все слухи о ирано-российском оборонном сотрудничестве и том, что иранская техника используется некоторых конфликтах в регионе не соответствуют действительности. Иран намерен продолжать укреплять оборонные связи с Россией в соответствии с международным правом", - сказал он в ходе мероприятия по случаю Дня армии Ирана.
По его словам, сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран.
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ИранРоссияМоскваТегеран (город)Казем ДжалалиВ миреПолитикаБезопасность
 
 
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