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СМИ: Чад пригрозил США разорвать оборонное соглашение
СМИ: Чад пригрозил США разорвать оборонное соглашение - РИА Новости, 18.04.2024
СМИ: Чад пригрозил США разорвать оборонное соглашение
Правительство Республики Чад направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:40
2024-04-18T23:40
2024-04-18T23:40
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Правительство Республики Чад направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Согласно его данным, письмо не содержит прямого предписания к военнослужащим США покинуть страну, но в нем говорится, что американские войска будут вынуждены покинуть военную базу Франции в столице Чада. Само послание было передано атташе по военным вопросам по дипломатическим каналам. Госдепартамент и Пентагон пока никак не комментировали данные публикации.
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в мире, сша, франция, чад, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, США, Франция, Чад, Государственный департамент США, Министерство обороны США
СМИ: Чад пригрозил США разорвать оборонное соглашение
CNN: правительство Чада пригрозило США разорвать соглашение в сфере безопасности