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Ефимов: москвичи в 2024 году получили в собственность 106 нежилых помещений - РИА Новости, 18.04.2024
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09:05 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/sobstvennost-1940680071.html
Ефимов: москвичи в 2024 году получили в собственность 106 нежилых помещений
Ефимов: москвичи в 2024 году получили в собственность 106 нежилых помещений - РИА Новости, 18.04.2024
Ефимов: москвичи в 2024 году получили в собственность 106 нежилых помещений
За первый квартал текущего года власти Москвы передали жителям столицы права собственности на 106 нежилых помещений, которые располагаются в многоквартирных... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:05
2024-04-18T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За первый квартал текущего года власти Москвы передали жителям столицы права собственности на 106 нежилых помещений, которые располагаются в многоквартирных домах, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он добавил, что теперь жители города смогут использовать объекты для личных нужд."В первом квартале 2024 года город передал москвичам нежилые помещения в многоквартирных домах общей площадью более 16 тысяч квадратных метров – чердаки, подвалы и технические помещения. Владельцы имущества в этих зданиях смогут оформить объекты в общедолевую собственность, что позволит использовать их для вспомогательных нужд, например под кладовки и места для хранения велосипедов, самокатов, детских колясок", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса города.Отмечается, что информация о таких объектах в многоквартирных домах находится в открытом доступе. Ее регулярно публикуют на портале московской мэрии в разделе "Документы" и на правовых сайтах, которые размещают нормативные акты с учетом последних изменений. Для этого необходимо найти последнюю версию распоряжения №726-РП "О прекращении права собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах".В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что еще в 2014 году собственникам была предоставлена возможность оформить в долевую собственность объекты общего имущества в многоквартирных домах. Им следует обратиться в Росреестр для реализации такого права.Он добавил, что на сегодняшний день права переданы на 3,6 тыс. объектов недвижимого имущества. Их общая площадь составляет почти 450 тыс. кв. м.
https://ria.ru/20240417/kompleks-1940442461.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: москвичи в 2024 году получили в собственность 106 нежилых помещений

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За первый квартал текущего года власти Москвы передали жителям столицы права собственности на 106 нежилых помещений, которые располагаются в многоквартирных домах, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он добавил, что теперь жители города смогут использовать объекты для личных нужд.
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"В первом квартале 2024 года город передал москвичам нежилые помещения в многоквартирных домах общей площадью более 16 тысяч квадратных метров – чердаки, подвалы и технические помещения. Владельцы имущества в этих зданиях смогут оформить объекты в общедолевую собственность, что позволит использовать их для вспомогательных нужд, например под кладовки и места для хранения велосипедов, самокатов, детских колясок", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса города.
Отмечается, что информация о таких объектах в многоквартирных домах находится в открытом доступе. Ее регулярно публикуют на портале московской мэрии в разделе "Документы" и на правовых сайтах, которые размещают нормативные акты с учетом последних изменений. Для этого необходимо найти последнюю версию распоряжения №726-РП "О прекращении права собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах".
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что еще в 2014 году собственникам была предоставлена возможность оформить в долевую собственность объекты общего имущества в многоквартирных домах. Им следует обратиться в Росреестр для реализации такого права.
Он добавил, что на сегодняшний день права переданы на 3,6 тыс. объектов недвижимого имущества. Их общая площадь составляет почти 450 тыс. кв. м.
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