https://ria.ru/20240418/snaryady-1940759655.html

США поставят Киеву снаряды для артиллерии и РСЗО, рассказал эксперт

США поставят Киеву снаряды для артиллерии и РСЗО, рассказал эксперт - РИА Новости, 18.04.2024

США поставят Киеву снаряды для артиллерии и РСЗО, рассказал эксперт

США в случае принятия закона о новом пакете помощи Украине на 61 миллиард долларов могут поставить Киеву боеприпасы как для артиллерии, так и для РСЗО, в том... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:08

2024-04-18T12:08

2024-04-18T12:08

украина

сша

киев

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. США в случае принятия закона о новом пакете помощи Украине на 61 миллиард долларов могут поставить Киеву боеприпасы как для артиллерии, так и для РСЗО, в том числе системы ATACMS, а также ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля" для истребителей F-16, рассказал РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе на 60,84 миллиарда долларов, а также призвал конгресс к скорейшему их принятию. Из них 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг, 11,3 - предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". "В первую очередь, конечно, это поставки боеприпасов различного вида, снарядов для артиллерийских систем, для реактивных систем залпового огня и так далее. Во-вторых, это будут поставки HIMARS, включая и системы ATACMS, поставка аппаратуры радиоэлектронной разведки и наблюдения, а также всё, что понадобится Украине по номенклатуре вооружения, которой она намерена продолжить воевать", - сказал Коротченко. Он добавил, что в пакет могут войти ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" различных типов для американских истребителей F-16, которые воздушным силам Украины передадут другие страны-члены НАТО. Аналитик подчеркнул, что основная опасность заключается не в конкретных вооружениях, а в том, что, если законопроект будет принят, откроются возможности по более оперативной поставке Украине различных вооружений, а также корректировки номенклатуры поставок под конкретную ситуацию на поле боя. "Понятно, что это неблагоприятный сценарий, и в первую очередь, конечно, Украина получит виды оружия, с помощью которого она сможет наносить дальние ракетные удары по ключевым объектам тыла и критическим объектам российской инфраструктуры, вот в этом главная опасность", - добавил он. Кроме того, Коротченко напомнил, что Украина настойчиво просит о поставках систем противовоздушной обороны различного типа. Он назвал достаточно высокой вероятность того, что закон будет принят, и это, по словам аналитика, станет новым этапом эскалации в ходе СВО.

https://ria.ru/20240418/strana-1940755782.html

https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940633311.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, киев, игорь коротченко, джо байден, майк джонсон, нато, f-16, в мире