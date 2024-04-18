В Якутске автомобиль врезался в самолет
СК: в аэропорту Якутска автомобиль повредил воздушное судно Sukhoi SuperJet
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России/ВКонтактеСотрудник СК РФ на месте происшествия, где произошло столкновение автомобиля с воздушным судном в Якутске. 18 апреля 2024
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где произошло столкновение автомобиля с воздушным судном в Якутске. 18 апреля 2024
ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства столкновения автомобиля с воздушным судном на стоянке в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК России.
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"По предварительным данным установлено, что днем 18 апреля 2024 года в аэропорту города Якутска автомобиль наземной службы при движении повредил воздушное судно, которое находилось на стоянке. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка", - отметили в пресс-службе.
По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, автомобиль "повредил находящееся на стоянке воздушное судно Sukhoi SuperJet". В момент столкновения пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет.
"В связи с произошедшим вылет рейса по маршруту Якутск-Харбин задержан", - говорится в сообщении.
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