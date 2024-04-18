https://ria.ru/20240418/sk-1940723342.html

В Якутске автомобиль врезался в самолет

В Якутске автомобиль врезался в самолет - РИА Новости, 18.04.2024

В Якутске автомобиль врезался в самолет

Следователи устанавливают обстоятельства столкновения автомобиля с воздушным судном на стоянке в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба Восточного... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:52

2024-04-18T09:52

2024-04-18T10:00

происшествия

якутск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства столкновения автомобиля с воздушным судном на стоянке в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК России. "По предварительным данным установлено, что днем 18 апреля 2024 года в аэропорту города Якутска автомобиль наземной службы при движении повредил воздушное судно, которое находилось на стоянке. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка", - отметили в пресс-службе. По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, автомобиль "повредил находящееся на стоянке воздушное судно Sukhoi SuperJet". В момент столкновения пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет. "В связи с произошедшим вылет рейса по маршруту Якутск-Харбин задержан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html

якутск

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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)