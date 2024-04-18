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В Якутске автомобиль врезался в самолет - РИА Новости, 18.04.2024
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09:52 18.04.2024 (обновлено: 10:00 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sk-1940723342.html
В Якутске автомобиль врезался в самолет
В Якутске автомобиль врезался в самолет - РИА Новости, 18.04.2024
В Якутске автомобиль врезался в самолет
Следователи устанавливают обстоятельства столкновения автомобиля с воздушным судном на стоянке в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба Восточного... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:52
2024-04-18T10:00
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства столкновения автомобиля с воздушным судном на стоянке в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК России. "По предварительным данным установлено, что днем 18 апреля 2024 года в аэропорту города Якутска автомобиль наземной службы при движении повредил воздушное судно, которое находилось на стоянке. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка", - отметили в пресс-службе. По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, автомобиль "повредил находящееся на стоянке воздушное судно Sukhoi SuperJet". В момент столкновения пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет. "В связи с произошедшим вылет рейса по маршруту Якутск-Харбин задержан", - говорится в сообщении.
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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
В Якутске автомобиль врезался в самолет

СК: в аэропорту Якутска автомобиль повредил воздушное судно Sukhoi SuperJet

© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России/ВКонтактеСотрудник СК РФ на месте происшествия, где произошло столкновение автомобиля с воздушным судном в Якутске. 18 апреля 2024
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где произошло столкновение автомобиля с воздушным судном в Якутске. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где произошло столкновение автомобиля с воздушным судном в Якутске. 18 апреля 2024
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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства столкновения автомобиля с воздушным судном на стоянке в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК России.
«
"По предварительным данным установлено, что днем 18 апреля 2024 года в аэропорту города Якутска автомобиль наземной службы при движении повредил воздушное судно, которое находилось на стоянке. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка", - отметили в пресс-службе.
По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, автомобиль "повредил находящееся на стоянке воздушное судно Sukhoi SuperJet". В момент столкновения пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет.
"В связи с произошедшим вылет рейса по маршруту Якутск-Харбин задержан", - говорится в сообщении.
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В самолете "Уральских авиалиний" пассажиры подрались с экипажем
12 апреля, 18:17
 
ПроисшествияЯкутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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