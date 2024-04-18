https://ria.ru/20240418/shpionazh-1940882491.html

В Германии разжигается шпиономания, заявило российское посольство

В Германии разжигается шпиономания, заявило российское посольство - РИА Новости, 18.04.2024

В Германии разжигается шпиономания, заявило российское посольство

Посольство Российской Федерации в Берлине рассматривает вызов в МИД ФРГ посла Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже как... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:50

2024-04-18T18:50

2024-04-18T19:58

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сергей нечаев (дипломат)

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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Берлине рассматривает вызов в МИД ФРГ посла Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже как "разжигание шпиономании" в стране, никаких доказательств причастности РФ предоставлено не было, сообщает дипломатическое ведомство в официальном комментарии."Рассматриваем указанный демарш как откровенную провокацию, направленную на разжигание в ФРГ и без того зашкаливающей шпиономании, повышение градуса антироссийских настроений, дальнейшее разрушение российско-германских отношений, оправдание курса германских властей на безудержную милитаризацию и накачивание Украины вооружениями и военной техникой", - говорится в заявлении на сайте посольства.Попытки обнаружить причастность российских спецслужб к разработке якобы имевшихся планов нападения на расположенные в Германии военные объекты, включая американские военные базы, посольство отвергает "как абсурдные и нелепые". По данным дипведомства, в ходе вызова посла никаких доказательств, свидетельствующих об указанных планах задержанных и их возможных связях с представителями российских структур, предъявлено не было."Видим в них плохо замаскированное стремление отвлечь внимание германской общественности от громкого скандала с утекшими в публичное поле переговорами высокопоставленных представителей бундесвера о возможности нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры России" - говорится далее.Посол Нечаев со своей стороны потребовал от представителей МИД ФРГ незамедлительно обеспечить консульский доступ к задержанным, если они действительно являются российскими гражданами. "Четко дали понять, что любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий", - добавили в посольстве.Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ.Посольство Российской Федерации в Германии на запрос РИА Новости ранее заявляло, что не получало официального уведомления о задержании российских граждан после появления в СМИ сообщений о подозреваемых в шпионаже.В четверг генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. Позднее ведомство сообщило, что один из задержанных, Александр Й., обладает немецким и российским гражданствами и ордер на его арест был приведен в исполнение.Ранее о задержании сообщило издание Spiegel, по его данным, как минимум один подозреваемый по происхождению является российским немцем.По утверждению генпрокуратуры, двое подозреваемых, Дитер С. и Александр Й., были задержаны в Байройте в среду, им вменяется работа на российскую спецслужбу. По словам ведомства, оба мужчины якобы согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии и были готовы произвести взрывы и поджоги в стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь.Также двое мужчин обвиняются в фотографировании военных объектов. Дитер С. с октября прошлого года якобы находился в контакте с персоной, связанной с российскими спецслужбами, утверждает генпрокуратура ФРГ. Задержанный проходит также по делу о поддержке и участии в террористическом объединении, так как следствие подозревает его к причастности к военным действиям на стороне ДНР в 2014-2016 годах, следует из текста сообщения. С марта текущего года к деятельности С. присоединился Александр Й., утверждается далее.

https://ria.ru/20240418/mid-1940769945.html

https://ria.ru/20240319/frg-1934300648.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240203/frg-1925228454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат)