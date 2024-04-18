https://ria.ru/20240418/shishkarev-1940859948.html

Сергей Шишкарев поддерживает введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Сергей Шишкарев поддерживает введение прогрессивной шкалы НДФЛ - РИА Новости, 18.04.2024

Сергей Шишкарев поддерживает введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Основатель и глава совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев поддерживает инициативу введения прогрессивной шкалы НДФЛ, об этом он сообщил в интервью газете... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:26

2024-04-18T17:26

2024-04-18T17:26

россия

сергей шишкарев

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Основатель и глава совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев поддерживает инициативу введения прогрессивной шкалы НДФЛ, об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсант". "Я сам это предлагал, еще будучи депутатом Госдумы. Считал, что шкала несправедлива, даже абсолютно четко сознавая, что потеряю как налогоплательщик", - сказал он. По словам Шишкарева, такое решение своевременно и справедливо. "Социальное неравенство давно нужно было устранить. Правильно было бы сделать планку повышения, но так, чтобы никто не убежал, не перестал быть налоговым резидентом РФ", - добавил глава ГК "Дело". Как ранее сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Госдума и кабмин РФ уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и компаний. С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями выступил в послании Федеральному собранию президент России. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов. В интервью Дмитрию Киселеву президент высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России, заявив, что "распределение налогового бремени должно быть более справедливым". Сейчас базовая ставка НДФЛ составляет 13%, а если годовой доход физлица превышает 5 миллионов рублей, то сумма такого превышения облагается по ставке 15%.

https://ria.ru/20240319/shishkarev-1934355353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей шишкарев, анатолий аксаков, госдума рф