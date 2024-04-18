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Сергей Шишкарев поддерживает введение прогрессивной шкалы НДФЛ - РИА Новости, 18.04.2024
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17:26 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/shishkarev-1940859948.html
Сергей Шишкарев поддерживает введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Сергей Шишкарев поддерживает введение прогрессивной шкалы НДФЛ - РИА Новости, 18.04.2024
Сергей Шишкарев поддерживает введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Основатель и глава совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев поддерживает инициативу введения прогрессивной шкалы НДФЛ, об этом он сообщил в интервью газете... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:26
2024-04-18T17:26
россия
сергей шишкарев
анатолий аксаков
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Основатель и глава совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев поддерживает инициативу введения прогрессивной шкалы НДФЛ, об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсант". "Я сам это предлагал, еще будучи депутатом Госдумы. Считал, что шкала несправедлива, даже абсолютно четко сознавая, что потеряю как налогоплательщик", - сказал он. По словам Шишкарева, такое решение своевременно и справедливо. "Социальное неравенство давно нужно было устранить. Правильно было бы сделать планку повышения, но так, чтобы никто не убежал, не перестал быть налоговым резидентом РФ", - добавил глава ГК "Дело". Как ранее сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Госдума и кабмин РФ уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и компаний. С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями выступил в послании Федеральному собранию президент России. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов. В интервью Дмитрию Киселеву президент высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России, заявив, что "распределение налогового бремени должно быть более справедливым". Сейчас базовая ставка НДФЛ составляет 13%, а если годовой доход физлица превышает 5 миллионов рублей, то сумма такого превышения облагается по ставке 15%.
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россия, сергей шишкарев, анатолий аксаков, госдума рф
Россия, Сергей Шишкарев, Анатолий Аксаков, Госдума РФ

Сергей Шишкарев поддерживает введение прогрессивной шкалы НДФЛ

© Фото : Предоставлено пресс-службой ГК "Дело"Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев
Председатель совета директоров ГК Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГК "Дело"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Основатель и глава совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев поддерживает инициативу введения прогрессивной шкалы НДФЛ, об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсант".
"Я сам это предлагал, еще будучи депутатом Госдумы. Считал, что шкала несправедлива, даже абсолютно четко сознавая, что потеряю как налогоплательщик", - сказал он.
По словам Шишкарева, такое решение своевременно и справедливо.
"Социальное неравенство давно нужно было устранить. Правильно было бы сделать планку повышения, но так, чтобы никто не убежал, не перестал быть налоговым резидентом РФ", - добавил глава ГК "Дело".
Мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Шишкарев: мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ
19 марта, 23:20
Как ранее сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Госдума и кабмин РФ уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и компаний.
С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями выступил в послании Федеральному собранию президент России. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов. В интервью Дмитрию Киселеву президент высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России, заявив, что "распределение налогового бремени должно быть более справедливым".
Сейчас базовая ставка НДФЛ составляет 13%, а если годовой доход физлица превышает 5 миллионов рублей, то сумма такого превышения облагается по ставке 15%.
 
РоссияСергей ШишкаревАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
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