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В Ереване 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 18.04.2024
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21:44 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/shestvie-1940914974.html
В Ереване 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка"
В Ереване 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 18.04.2024
В Ереване 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка"
Традиционное шествие "Бессмертного полка" пройдет в Ереване в День Победы 9 мая, сообщили в посольстве РФ в Армении. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:44
2024-04-18T21:44
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" пройдет в Ереване в День Победы 9 мая, сообщили в посольстве РФ в Армении. "Девятого мая с территории, прилегающей к церкви Сурб Хач (Святого Креста), историко-культурная общественная организация "Бессмертный полк за рубежом" организует традиционное шествие памяти к Вечному огню у мемориального комплекса "Мать Армения" в Парке Победы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. Отмечается, что шествие начнется в 12.30 (11.30 мск). "Приглашаем вместе вспомнить героев, отдавших свои жизни за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, и принять участие в шествии памяти", - говорится в сообщении. С июня 1941 года по май 1945 года в Советскую армию были призваны около 600 тысяч армян, при этом из Армении, население которой, по данным 1941 года, составляло менее 1,5 миллиона человек, на фронт ушли 300 тысяч человек. Свыше 200 тысяч армян погибли, около 175 тысяч из них - в боях. В годы войны 106 армян стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян были удостоены этого высшего звания дважды, 27 армян стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
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в мире, армения, ереван, россия
В мире, Армения, Ереван, Россия
В Ереване 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка"

В Ереване в День Победы пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка"

© Sputnik / Михаил Дудин | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Участники акции "Бессмертный полк" . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" пройдет в Ереване в День Победы 9 мая, сообщили в посольстве РФ в Армении.
«
"Девятого мая с территории, прилегающей к церкви Сурб Хач (Святого Креста), историко-культурная общественная организация "Бессмертный полк за рубежом" организует традиционное шествие памяти к Вечному огню у мемориального комплекса "Мать Армения" в Парке Победы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
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Отмечается, что шествие начнется в 12.30 (11.30 мск). "Приглашаем вместе вспомнить героев, отдавших свои жизни за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, и принять участие в шествии памяти", - говорится в сообщении.
С июня 1941 года по май 1945 года в Советскую армию были призваны около 600 тысяч армян, при этом из Армении, население которой, по данным 1941 года, составляло менее 1,5 миллиона человек, на фронт ушли 300 тысяч человек. Свыше 200 тысяч армян погибли, около 175 тысяч из них - в боях. В годы войны 106 армян стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян были удостоены этого высшего звания дважды, 27 армян стали полными кавалерами ордена Славы.
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