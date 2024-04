https://ria.ru/20240418/samolet-1940722999.html

Статические испытания SSJ New в Новосибирске завершатся в 2025 году

2024-04-18T09:51

экономика

новосибирск

комсомольск-на-амуре

жуковский

цаги имени н. е. жуковского

sukhoi superjet 100 (ssj100)

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в первой половине 2025 года, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА им. С. А. Чаплыгина, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Дмитрий Смирнов. С начала 2023 года СибНИА им. С. А. Чаплыгина на специальном стенде проводит сертификационные статические испытания самолета импортозамещенного SSJ-100, в том числе фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения, пилона двигателя. "На данный момент завершенные испытания прошли успешно. Все выполнено корректно, конструкция выдерживает заданные нагрузки. Примерно 30-40% объёма испытаний мы на данный момент провели. Завершение испытаний у нас планируется в 2025 году... Ориентируемся на первую половину 2025 года. В этом году мы будем нагружать крыло, нагружать оперение...", - сказал Смирнов. Он пояснил, что в настоящее время выполняются подготовительные работы для испытания пилона двигателя импортозамещенного самолета. Позади испытания узлов навески шасси основной и носовой опоры. Испытания идут по ранее утвержденному плану. Смирнов сообщил, что также в настоящее время ресурсные испытания SSJ New проводятся в ЦАГИ. Летные же испытания проводятся в Комсомольске-на-Амуре и ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском. Всего на импортозамещенном SSJ в отличие от классического "суперджета" установлено около 40 различных новых элементов систем самолёта. "Основные изменения, которые коснулись конструкции самолёта, - это новые пилоны двигателей для импортозамещенных двигателей ПД-8, это новые двери-люки, есть небольшие изменения по силовой конструкции... И, конечно, основное, это отечественные стойки шасси производства "Авиаагрегат". В прошлом году у нас в полном объёме стойки прошли программу испытаний, и мы получили отличные результаты. Стойки справились с поставленной задачей", - рассказал замдиректора НИИ. Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.

