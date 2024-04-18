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Статические испытания SSJ New в Новосибирске завершатся в 2025 году - РИА Новости, 18.04.2024
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09:51 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/samolet-1940722999.html
Статические испытания SSJ New в Новосибирске завершатся в 2025 году
Статические испытания SSJ New в Новосибирске завершатся в 2025 году - РИА Новости, 18.04.2024
Статические испытания SSJ New в Новосибирске завершатся в 2025 году
Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в первой половине 2025 года,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:51
2024-04-18T09:51
экономика
новосибирск
комсомольск-на-амуре
жуковский
цаги имени н. е. жуковского
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в первой половине 2025 года, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА им. С. А. Чаплыгина, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Дмитрий Смирнов. С начала 2023 года СибНИА им. С. А. Чаплыгина на специальном стенде проводит сертификационные статические испытания самолета импортозамещенного SSJ-100, в том числе фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения, пилона двигателя. "На данный момент завершенные испытания прошли успешно. Все выполнено корректно, конструкция выдерживает заданные нагрузки. Примерно 30-40% объёма испытаний мы на данный момент провели. Завершение испытаний у нас планируется в 2025 году... Ориентируемся на первую половину 2025 года. В этом году мы будем нагружать крыло, нагружать оперение...", - сказал Смирнов. Он пояснил, что в настоящее время выполняются подготовительные работы для испытания пилона двигателя импортозамещенного самолета. Позади испытания узлов навески шасси основной и носовой опоры. Испытания идут по ранее утвержденному плану. Смирнов сообщил, что также в настоящее время ресурсные испытания SSJ New проводятся в ЦАГИ. Летные же испытания проводятся в Комсомольске-на-Амуре и ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском. Всего на импортозамещенном SSJ в отличие от классического "суперджета" установлено около 40 различных новых элементов систем самолёта. "Основные изменения, которые коснулись конструкции самолёта, - это новые пилоны двигателей для импортозамещенных двигателей ПД-8, это новые двери-люки, есть небольшие изменения по силовой конструкции... И, конечно, основное, это отечественные стойки шасси производства "Авиаагрегат". В прошлом году у нас в полном объёме стойки прошли программу испытаний, и мы получили отличные результаты. Стойки справились с поставленной задачей", - рассказал замдиректора НИИ. Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.
https://ria.ru/20230613/polet-1877711165.html
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новосибирск
комсомольск-на-амуре
жуковский
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экономика, новосибирск, комсомольск-на-амуре, жуковский, цаги имени н. е. жуковского, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Экономика, Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре, Жуковский, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Статические испытания SSJ New в Новосибирске завершатся в 2025 году

Статические испытания импортозамещенного самолета SSJ New завершатся в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМонтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) в СибНИА
Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) в СибНИА - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) в СибНИА. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в первой половине 2025 года, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА им. С. А. Чаплыгина, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Дмитрий Смирнов.
С начала 2023 года СибНИА им. С. А. Чаплыгина на специальном стенде проводит сертификационные статические испытания самолета импортозамещенного SSJ-100, в том числе фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения, пилона двигателя.
Мантуров о первом полете импортозамещенного самолета SSJ New - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Мантуров рассказал, когда состоится первый полет SSJ New
13 июня 2023, 06:34
"На данный момент завершенные испытания прошли успешно. Все выполнено корректно, конструкция выдерживает заданные нагрузки. Примерно 30-40% объёма испытаний мы на данный момент провели. Завершение испытаний у нас планируется в 2025 году... Ориентируемся на первую половину 2025 года. В этом году мы будем нагружать крыло, нагружать оперение...", - сказал Смирнов.
Он пояснил, что в настоящее время выполняются подготовительные работы для испытания пилона двигателя импортозамещенного самолета. Позади испытания узлов навески шасси основной и носовой опоры. Испытания идут по ранее утвержденному плану.
Смирнов сообщил, что также в настоящее время ресурсные испытания SSJ New проводятся в ЦАГИ. Летные же испытания проводятся в Комсомольске-на-Амуре и ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском. Всего на импортозамещенном SSJ в отличие от классического "суперджета" установлено около 40 различных новых элементов систем самолёта.
"Основные изменения, которые коснулись конструкции самолёта, - это новые пилоны двигателей для импортозамещенных двигателей ПД-8, это новые двери-люки, есть небольшие изменения по силовой конструкции... И, конечно, основное, это отечественные стойки шасси производства "Авиаагрегат". В прошлом году у нас в полном объёме стойки прошли программу испытаний, и мы получили отличные результаты. Стойки справились с поставленной задачей", - рассказал замдиректора НИИ.
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.
Логотип компании Ростех - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New
11 мая 2022, 11:40
 
ЭкономикаНовосибирскКомсомольск-на-АмуреЖуковскийЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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