https://ria.ru/20240418/rzhd-1940694161.html
РЖД заявили об интересе регионов в оплате в электричках по геолокации
РЖД заявили об интересе регионов в оплате в электричках по геолокации - РИА Новости, 18.04.2024
РЖД заявили об интересе регионов в оплате в электричках по геолокации
РЖД видят заинтересованность российских регионов в введении оплаты проезда в электричках по геолокации, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:14
2024-04-18T02:14
2024-04-18T02:14
россия
казань
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД видят заинтересованность российских регионов в введении оплаты проезда в электричках по геолокации, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. РЖД вместе с Минтрансом России работают над проектом оплаты проезда через геолокацию. Эта технология испытывалась на маршрутах городского общественного транспорта, а сейчас тестируется в пригородном сообщении в Татарстане на маршруте между аэропортом Габдуллы Тукая и железнодорожным вокзалом Казани. "Могу сказать, что мы активно общаемся с регионами и уже видим заинтересованность других субъектов в технологии оплаты по геолокации. Естественно, мы эту технологию будем интегрировать в наши электронные каналы взаимодействия с клиентами", - сообщил Чаркин. Когда именно такая технология может появиться в регионах, он называть не стал. "Я думаю, что не в этом году. Это инновационная технология для нас. Мы должны обеспечить 100% работоспособность, надежность и удобство для клиентов", - ответил Чаркин. Технология оплаты по геолокации работает следующим образом. Пользователь устанавливает приложение "ПроТранспорт +" и подтверждает начало поездки, Мобильное приложение "замораживает" стоимость на банковской карте и формирует QR-код для дальнейшего прохода и проверки в пути следования. После подтверждения окончания поездки, когда пассажир уходит с конкретной станции, с карты списывается фактическая стоимость проезда. Формируется электронный билет и электронный чек.
https://ria.ru/20240306/vsm-1931572750.html
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россия, казань, евгений чаркин, ржд
Россия, Казань, Евгений Чаркин, РЖД
РЖД заявили об интересе регионов в оплате в электричках по геолокации
РЖД: регионы заинтересованы в введении оплаты в электричках по геолокации
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД видят заинтересованность российских регионов в введении оплаты проезда в электричках по геолокации, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин.
РЖД вместе с Минтрансом России
работают над проектом оплаты проезда через геолокацию. Эта технология испытывалась на маршрутах городского общественного транспорта, а сейчас тестируется в пригородном сообщении в Татарстане на маршруте между аэропортом Габдуллы Тукая и железнодорожным вокзалом Казани
.
"Могу сказать, что мы активно общаемся с регионами и уже видим заинтересованность других субъектов в технологии оплаты по геолокации. Естественно, мы эту технологию будем интегрировать в наши электронные каналы взаимодействия с клиентами", - сообщил Чаркин.
Когда именно такая технология может появиться в регионах, он называть не стал.
"Я думаю, что не в этом году. Это инновационная технология для нас. Мы должны обеспечить 100% работоспособность, надежность и удобство для клиентов", - ответил Чаркин.
Технология оплаты по геолокации работает следующим образом. Пользователь устанавливает приложение "ПроТранспорт +" и подтверждает начало поездки, Мобильное приложение "замораживает" стоимость на банковской карте и формирует QR-код для дальнейшего прохода и проверки в пути следования. После подтверждения окончания поездки, когда пассажир уходит с конкретной станции, с карты списывается фактическая стоимость проезда. Формируется электронный билет и электронный чек.