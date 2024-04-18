https://ria.ru/20240418/rzhd-1940694161.html

РЖД заявили об интересе регионов в оплате в электричках по геолокации

РЖД заявили об интересе регионов в оплате в электричках по геолокации - РИА Новости, 18.04.2024

РЖД заявили об интересе регионов в оплате в электричках по геолокации

РЖД видят заинтересованность российских регионов в введении оплаты проезда в электричках по геолокации, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:14

2024-04-18T02:14

2024-04-18T02:14

россия

казань

евгений чаркин

ржд

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД видят заинтересованность российских регионов в введении оплаты проезда в электричках по геолокации, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. РЖД вместе с Минтрансом России работают над проектом оплаты проезда через геолокацию. Эта технология испытывалась на маршрутах городского общественного транспорта, а сейчас тестируется в пригородном сообщении в Татарстане на маршруте между аэропортом Габдуллы Тукая и железнодорожным вокзалом Казани. "Могу сказать, что мы активно общаемся с регионами и уже видим заинтересованность других субъектов в технологии оплаты по геолокации. Естественно, мы эту технологию будем интегрировать в наши электронные каналы взаимодействия с клиентами", - сообщил Чаркин. Когда именно такая технология может появиться в регионах, он называть не стал. "Я думаю, что не в этом году. Это инновационная технология для нас. Мы должны обеспечить 100% работоспособность, надежность и удобство для клиентов", - ответил Чаркин. Технология оплаты по геолокации работает следующим образом. Пользователь устанавливает приложение "ПроТранспорт +" и подтверждает начало поездки, Мобильное приложение "замораживает" стоимость на банковской карте и формирует QR-код для дальнейшего прохода и проверки в пути следования. После подтверждения окончания поездки, когда пассажир уходит с конкретной станции, с карты списывается фактическая стоимость проезда. Формируется электронный билет и электронный чек.

https://ria.ru/20240306/vsm-1931572750.html

https://ria.ru/20231211/proezd-1915033511.html

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россия, казань, евгений чаркин, ржд