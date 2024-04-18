https://ria.ru/20240418/rzhd-1940693306.html

РЖД рассматривают возможность запуска оплаты проезда с помощью геолокации

РЖД рассматривают возможность запуска оплаты проезда с помощью геолокации - РИА Новости, 18.04.2024

РЖД рассматривают возможность запуска оплаты проезда с помощью геолокации

РЖД с Минтрансом России рассматривают возможность запуска оплаты с помощью геолокации проезда в электричке и городском транспорте по единому тарифу, сообщил в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T01:57

2024-04-18T01:57

2024-04-18T01:58

технологии

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евгений чаркин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД с Минтрансом России рассматривают возможность запуска оплаты с помощью геолокации проезда в электричке и городском транспорте по единому тарифу, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он напомнил, что РЖД вместе с Минтрансом работают над проектом оплаты проезда через геолокацию. Эти технологии уже испытывалась на маршрутах городского общественного транспорта, а сейчас тестируются в пригородном сообщении в Татарстане на маршруте между аэропортом Габдуллы Тукая и железнодорожным вокзалом Казани. Там существует фокус-группа из местных жителей, которые постоянно пользуются маршрутом. "На данный момент совершено уже более полторы тысячи поездок. В перспективе рассматриваем возможность объединить технологии оплаты в пригородном железнодорожном и городском наземном транспорте на базе единого приложения. Это позволит сделать мультимодальные поездки бесшовными, с возможностью применения единого тарифа", - сообщил Чаркин. Он пояснил, как работает эта технология. Так, у пользователя должно быть установлено приложение "ПроТранспорт +", которое взаимодействует с BLE-устройствами – это "якоря-маячки", которые стоят на станции. "Соответственно, пользователь подтверждает начало поездки, при этом мобильное приложение "замораживает" стоимость на банковской карте и формирует QR-код для дальнейшего прохода и проверки в пути следования. После подтверждения окончания поездки, когда пользователь уходит с конкретной станции, с карты списывается фактическая стоимость проезда. При этом формируется электронный билет и электронный чек", - обрисовал Чаркин. Замглавы РЖД выразил уверенность, что эта технология будет востребована и полезна. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20230929/rzhd-1899339319.html

https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html

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технологии, россия, казань, евгений чаркин, ржд