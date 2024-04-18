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В РЖД исключили падение продаж билетов онлайн после удаления из App Store - РИА Новости, 18.04.2024
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01:44 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940692536.html
В РЖД исключили падение продаж билетов онлайн после удаления из App Store
В РЖД исключили падение продаж билетов онлайн после удаления из App Store - РИА Новости, 18.04.2024
В РЖД исключили падение продаж билетов онлайн после удаления из App Store
РЖД не видят снижения динамики роста продаж электронных билетов на поезда после удаления приложения из App Store, но фиксируют небольшое перераспределение среди РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T01:44
2024-04-18T01:44
экономика
евгений чаркин
ржд
apple
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД не видят снижения динамики роста продаж электронных билетов на поезда после удаления приложения из App Store, но фиксируют небольшое перераспределение среди источников таких продаж, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. РЖД в начале декабря 2023 года сообщили, что приложение "РЖД Пассажирам" удалено из App Store, но текущие установленные версии продолжают работать. "Общая динамика роста электронных продаж точно не сократилась. Мы наблюдаем небольшое перераспределение среди источников таких продаж", - ответил Чаркин на вопрос, как сказалось на электронных продажах удаление приложения РЖД из App Store. Замглавы РЖД напомнил, что компания продает билеты на поезда через сайт, мобильное приложение на разных платформах и через кассы. Также РЖД на днях запустили веб-приложение, которое подходит в том числе для платформы iOS. "Поэтому удаление приложения с платформы Apple существенно не повлияло на общий объем электронных продаж", - резюмировал он.
https://ria.ru/20231002/apple-1899823440.html
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экономика, евгений чаркин, ржд, apple
Экономика, Евгений Чаркин, РЖД, Apple
В РЖД исключили падение продаж билетов онлайн после удаления из App Store

РЖД: снижения динамики роста онлайн-продаж после удаления из App Store нет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД не видят снижения динамики роста продаж электронных билетов на поезда после удаления приложения из App Store, но фиксируют небольшое перераспределение среди источников таких продаж, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин.
РЖД в начале декабря 2023 года сообщили, что приложение "РЖД Пассажирам" удалено из App Store, но текущие установленные версии продолжают работать.
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"Общая динамика роста электронных продаж точно не сократилась. Мы наблюдаем небольшое перераспределение среди источников таких продаж", - ответил Чаркин на вопрос, как сказалось на электронных продажах удаление приложения РЖД из App Store.
Замглавы РЖД напомнил, что компания продает билеты на поезда через сайт, мобильное приложение на разных платформах и через кассы. Также РЖД на днях запустили веб-приложение, которое подходит в том числе для платформы iOS.
"Поэтому удаление приложения с платформы Apple существенно не повлияло на общий объем электронных продаж", - резюмировал он.
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