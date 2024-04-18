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В Запорожской области сорвали ротацию украинских войск - РИА Новости, 18.04.2024
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05:07 18.04.2024 (обновлено: 06:14 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/rotatsiya-1940701325.html
В Запорожской области сорвали ротацию украинских войск
В Запорожской области сорвали ротацию украинских войск - РИА Новости, 18.04.2024
В Запорожской области сорвали ротацию украинских войск
Расчеты гаубиц Д-30 крымских десантников сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T05:07
2024-04-18T06:14
россия
запорожская область
феодосия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 18 апр – РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 крымских десантников сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения воздушной разведки разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии обнаружили выдвигающуюся в сторону передовых позиций группу пехоты ВСУ для проведения ночной ротации", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. "С закрытых огневых позиций артиллерийский расчет 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожил точным выстрелом пехоту ВСУ, выдвигающуюся в заданном направлении", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240418/minoborony-1940701179.html
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Россия, Запорожская область, Феодосия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области сорвали ротацию украинских войск

Расчеты гаубиц Д-30 ВДВ сорвали ротацию пехоты ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 апр – РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 крымских десантников сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"В ходе ведения воздушной разведки разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии обнаружили выдвигающуюся в сторону передовых позиций группу пехоты ВСУ для проведения ночной ротации", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией.
"С закрытых огневых позиций артиллерийский расчет 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожил точным выстрелом пехоту ВСУ, выдвигающуюся в заданном направлении", - рассказали в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьФеодосияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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