https://ria.ru/20240418/rotatsiya-1940701325.html

В Запорожской области сорвали ротацию украинских войск

В Запорожской области сорвали ротацию украинских войск - РИА Новости, 18.04.2024

В Запорожской области сорвали ротацию украинских войск

Расчеты гаубиц Д-30 крымских десантников сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T05:07

2024-04-18T05:07

2024-04-18T06:14

россия

запорожская область

феодосия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 18 апр – РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 крымских десантников сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения воздушной разведки разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии обнаружили выдвигающуюся в сторону передовых позиций группу пехоты ВСУ для проведения ночной ротации", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. "С закрытых огневых позиций артиллерийский расчет 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожил точным выстрелом пехоту ВСУ, выдвигающуюся в заданном направлении", - рассказали в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240418/minoborony-1940701179.html

https://ria.ru/20231004/desant-1900323772.html

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россия, запорожская область, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии