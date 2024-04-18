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Чибис рассказал о планах по реновации ЗАТО в Мурманской области - РИА Новости, 18.04.2024
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Мурманская область
 
21:58 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/renovatsiya-1940916273.html
Чибис рассказал о планах по реновации ЗАТО в Мурманской области
Чибис рассказал о планах по реновации ЗАТО в Мурманской области - РИА Новости, 18.04.2024
Чибис рассказал о планах по реновации ЗАТО в Мурманской области
Приступить к масштабной реновации закрытых административно-территориальных образований в Мурманской области, где живут военнослужащие и их семьи, удастся в этом РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:58
2024-04-18T21:58
мурманская область
общество
россия
мурманская область
жилье
дальний восток
владимир путин
андрей чибис
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МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Приступить к масштабной реновации закрытых административно-территориальных образований в Мурманской области, где живут военнослужащие и их семьи, удастся в этом году, как только будут доведены лимиты и позволит погода, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы отработали с министерством развития Дальнего Востока и Арктики, министерством обороны, Минфином, Минстроем – четкий план того, что мы делаем по этим населенным пунктам. Буквально вчера (в четверг) председателем правительства РФ подписано соответствующее распоряжение. И сейчас будут доведены лимиты, и погода нам позволит масштабно заняться той самой реновацией в текущем году", - сказал Чибис, поблагодарив главу государства за поддержку и выделение необходимых ресурсов на программу обновления ЗАТО. "Это важнейшая задача, как и то, что мы продолжаем поддерживать ребят, которые на передовой, всем, что необходимо, их семьи, которые в большинстве своем живут в этих населенных пунктах", - добавил Чибис. По информации регионального правительства, за пять лет проведено более двух тысяч мероприятий, направленных на повышение уровня жизни в гарнизонах, вложено 13,9 миллиарда рублей. Ранее Чибис отмечал, что более 80% численности всего Северного флота размещены на территории Мурманской области, не считая других подразделений Минобороны РФ. В Мурманской области существуют пять ЗАТО – здесь расположены локации военных, в которых проживают вместе с семьями порядка 150 тысяч человек. В рамках программы уже построены школы, детские сады, амбулатории, проводятся капитальные ремонты и работы по благоустройству различных объектов. В текущем году уже стартовали работы по развитию энергетической инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования, в рамках ранее выделенных двух миллиардов рублей. Благодаря поддержке президента России в следующие три года на реновацию ЗАТО в Арктической зоне РФ регион дополнительно будет получать по 10 миллиардов рублей в год.
https://ria.ru/20240418/zhd-1940891109.html
россия
мурманская область
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общество, россия, мурманская область, жилье, дальний восток, владимир путин, андрей чибис, министерство финансов рф (минфин россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Мурманская область, Общество, Россия, Мурманская область, Жилье, Дальний Восток, Владимир Путин, Андрей Чибис, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

Чибис рассказал о планах по реновации ЗАТО в Мурманской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис . Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Приступить к масштабной реновации закрытых административно-территориальных образований в Мурманской области, где живут военнослужащие и их семьи, удастся в этом году, как только будут доведены лимиты и позволит погода, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Мы отработали с министерством развития Дальнего Востока и Арктики, министерством обороны, Минфином, Минстроем – четкий план того, что мы делаем по этим населенным пунктам. Буквально вчера (в четверг) председателем правительства РФ подписано соответствующее распоряжение. И сейчас будут доведены лимиты, и погода нам позволит масштабно заняться той самой реновацией в текущем году", - сказал Чибис, поблагодарив главу государства за поддержку и выделение необходимых ресурсов на программу обновления ЗАТО.
"Это важнейшая задача, как и то, что мы продолжаем поддерживать ребят, которые на передовой, всем, что необходимо, их семьи, которые в большинстве своем живут в этих населенных пунктах", - добавил Чибис.
По информации регионального правительства, за пять лет проведено более двух тысяч мероприятий, направленных на повышение уровня жизни в гарнизонах, вложено 13,9 миллиарда рублей.
Ранее Чибис отмечал, что более 80% численности всего Северного флота размещены на территории Мурманской области, не считая других подразделений Минобороны РФ. В Мурманской области существуют пять ЗАТО – здесь расположены локации военных, в которых проживают вместе с семьями порядка 150 тысяч человек.
В рамках программы уже построены школы, детские сады, амбулатории, проводятся капитальные ремонты и работы по благоустройству различных объектов.
В текущем году уже стартовали работы по развитию энергетической инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования, в рамках ранее выделенных двух миллиардов рублей. Благодаря поддержке президента России в следующие три года на реновацию ЗАТО в Арктической зоне РФ регион дополнительно будет получать по 10 миллиардов рублей в год.
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Мурманская областьОбществоРоссияМурманская областьЖильеДальний ВостокВладимир ПутинАндрей ЧибисМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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