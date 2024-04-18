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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос до 968 сантиметров
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос до 968 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос до 968 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 6.00 (4.00 мск), достиг 968 сантиметров, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:23
2024-04-18T04:23
2024-04-18T04:33
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
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КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 6.00 (4.00 мск), достиг 968 сантиметров, сообщается в Telegram-канале правительства региона."По данным на 18 апреля на 6.00, уровень реки Тобол в районе Кургана составил 968 сантиметров. Это плюс 4 сантиметра за 2 часа. Уровень воды продолжает расти", - говорится в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
тобол (река)
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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курганская область
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос до 968 сантиметров
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана к утру 18 апреля вырос до 968 сантиметров