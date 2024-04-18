https://ria.ru/20240418/reka_tobol-1940699733.html

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос до 968 сантиметров

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос до 968 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос до 968 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 6.00 (4.00 мск), достиг 968 сантиметров, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T04:23

2024-04-18T04:23

2024-04-18T04:33

тобол (река)

курган

наводнения в россии — 2024

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курганская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940656544_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe41bb0d14880cbaa48491e546c985c9.jpg

КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 6.00 (4.00 мск), достиг 968 сантиметров, сообщается в Telegram-канале правительства региона."По данным на 18 апреля на 6.00, уровень реки Тобол в районе Кургана составил 968 сантиметров. Это плюс 4 сантиметра за 2 часа. Уровень воды продолжает расти", - говорится в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

тобол (река)

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область