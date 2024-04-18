https://ria.ru/20240418/reka-1940917978.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 32 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 32 сантиметра - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 32 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 00.00 (22.00 мск 18 апреля), с утра вырос на 32 сантиметра и достиг 1002 сантиметров, сообщает правительство... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T22:13

2024-04-18T22:13

2024-04-18T22:18

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 00.00 (22.00 мск 18 апреля), с утра вырос на 32 сантиметра и достиг 1002 сантиметров, сообщает правительство региона в телеграм-канале.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).Уровень воды в Кургане продолжает расти. По данным гидропоста на 24.00 (22.00 мск 18 апреля) на 18 апреля он составляет 1002 сантиметра. За сутки он вырос на 56 сантиметров", - говорится в сообщении.На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ранее уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, уточняется в сообщении.

курган

тобол (река)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия