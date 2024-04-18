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Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 32 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 32 сантиметра - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 32 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 00.00 (22.00 мск 18 апреля), с утра вырос на 32 сантиметра и достиг 1002 сантиметров, сообщает правительство... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:13
2024-04-18T22:13
2024-04-18T22:18
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 00.00 (22.00 мск 18 апреля), с утра вырос на 32 сантиметра и достиг 1002 сантиметров, сообщает правительство региона в телеграм-канале.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).Уровень воды в Кургане продолжает расти. По данным гидропоста на 24.00 (22.00 мск 18 апреля) на 18 апреля он составляет 1002 сантиметра. За сутки он вырос на 56 сантиметров", - говорится в сообщении.На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ранее уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, уточняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 32 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 32 см и достиг 1002 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 00.00 (22.00 мск 18 апреля), с утра вырос на 32 сантиметра и достиг 1002 сантиметров, сообщает правительство региона в телеграм-канале
.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
Уровень воды в Кургане продолжает расти. По данным гидропоста на 24.00 (22.00 мск 18 апреля) на 18 апреля он составляет 1002 сантиметра. За сутки он вырос на 56 сантиметров", - говорится в сообщении.
На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ранее уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, уточняется в сообщении.