https://ria.ru/20240418/razvitie-1940869198.html

Ростовская область перевыполнила прогноз развития в 2023 году

Ростовская область перевыполнила прогноз развития в 2023 году - РИА Новости, 18.04.2024

Ростовская область перевыполнила прогноз развития в 2023 году

Ростовская область в 2023 году превысила прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе отчета о... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:00

2024-04-18T18:00

2024-04-18T18:00

ростовская область

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Ростовская область в 2023 году превысила прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе отчета о работе областного правительства в прошлом году, который он представил депутатам. По его словам, задача по выходу экономики Ростовской области на траекторию устойчивого роста реализуется успешно, прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики региона выполнены с превышением. "Рост валового регионального продукта в 2023 году, по оценке минэкономразвития, втрое превысит прогноз и достигнет 4,5%. Мы существенно нарастили объем инвестиций в основной капитал. За вычетом инфляции они выросли на 23%, частные инвестиции - на 7,5%. Стабильным остается рынок труда. Среднемесячная зарплата за 2023 год выросла на 15%, реальная – на 8%", - сказал Голубев. Ростовская область находится на первом месте среди российских регионов по удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации, и на втором - по инновационной активности организаций. В целом в регионе реализуется более 560 инвестпроектов на сумму свыше 665 миллиардов рублей. Расчетный объем льгот инвесторам в 2023 году составил порядка 1,2 миллиарда рублей. По словам губернатора, в социальной сфере в минувшем году также отмечались положительные изменения. Так, продолжительность жизни в области по сравнению с 2022 годом выросла на 1,5 года - до 73,5 лет. В числе причин - позитивные изменения в условиях работы и обеспеченности медучреждений. Так, был завершен капремонт 40 объектов здравоохранения, установлено и оснащено 19 модульных зданий. Также в прошлом году увеличились темпы строительства школ - свои двери для учеников открыли десять новых школ, строительство еще восьми завершится в текущем году. Активно ведется ремонт и строительство новых спортивных сооружений. Депутаты областного правительства положительно оценили достигнутые в 2023 году результаты.

https://ria.ru/20240412/zakony-1939691709.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, василий голубев