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Ростовская область перевыполнила прогноз развития в 2023 году
Ростовская область перевыполнила прогноз развития в 2023 году - РИА Новости, 18.04.2024
Ростовская область перевыполнила прогноз развития в 2023 году
Ростовская область в 2023 году превысила прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе отчета о... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:00
2024-04-18T18:00
2024-04-18T18:00
ростовская область
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Ростовская область в 2023 году превысила прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе отчета о работе областного правительства в прошлом году, который он представил депутатам. По его словам, задача по выходу экономики Ростовской области на траекторию устойчивого роста реализуется успешно, прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики региона выполнены с превышением. "Рост валового регионального продукта в 2023 году, по оценке минэкономразвития, втрое превысит прогноз и достигнет 4,5%. Мы существенно нарастили объем инвестиций в основной капитал. За вычетом инфляции они выросли на 23%, частные инвестиции - на 7,5%. Стабильным остается рынок труда. Среднемесячная зарплата за 2023 год выросла на 15%, реальная – на 8%", - сказал Голубев. Ростовская область находится на первом месте среди российских регионов по удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации, и на втором - по инновационной активности организаций. В целом в регионе реализуется более 560 инвестпроектов на сумму свыше 665 миллиардов рублей. Расчетный объем льгот инвесторам в 2023 году составил порядка 1,2 миллиарда рублей. По словам губернатора, в социальной сфере в минувшем году также отмечались положительные изменения. Так, продолжительность жизни в области по сравнению с 2022 годом выросла на 1,5 года - до 73,5 лет. В числе причин - позитивные изменения в условиях работы и обеспеченности медучреждений. Так, был завершен капремонт 40 объектов здравоохранения, установлено и оснащено 19 модульных зданий. Также в прошлом году увеличились темпы строительства школ - свои двери для учеников открыли десять новых школ, строительство еще восьми завершится в текущем году. Активно ведется ремонт и строительство новых спортивных сооружений. Депутаты областного правительства положительно оценили достигнутые в 2023 году результаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Ростовская область в 2023 году превысила прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе отчета о работе областного правительства в прошлом году, который он представил депутатам.
По его словам, задача по выходу экономики Ростовской области на траекторию устойчивого роста реализуется успешно, прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики региона выполнены с превышением.
"Рост валового регионального продукта в 2023 году, по оценке минэкономразвития, втрое превысит прогноз и достигнет 4,5%. Мы существенно нарастили объем инвестиций в основной капитал. За вычетом инфляции они выросли на 23%, частные инвестиции - на 7,5%. Стабильным остается рынок труда. Среднемесячная зарплата за 2023 год выросла на 15%, реальная – на 8%", - сказал Голубев
.
Ростовская область находится на первом месте среди российских регионов по удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации, и на втором - по инновационной активности организаций. В целом в регионе реализуется более 560 инвестпроектов на сумму свыше 665 миллиардов рублей. Расчетный объем льгот инвесторам в 2023 году составил порядка 1,2 миллиарда рублей.
По словам губернатора, в социальной сфере в минувшем году также отмечались положительные изменения. Так, продолжительность жизни в области по сравнению с 2022 годом выросла на 1,5 года - до 73,5 лет. В числе причин - позитивные изменения в условиях работы и обеспеченности медучреждений. Так, был завершен капремонт 40 объектов здравоохранения, установлено и оснащено 19 модульных зданий.
Также в прошлом году увеличились темпы строительства школ - свои двери для учеников открыли десять новых школ, строительство еще восьми завершится в текущем году. Активно ведется ремонт и строительство новых спортивных сооружений. Депутаты областного правительства положительно оценили достигнутые в 2023 году результаты.