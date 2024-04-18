https://ria.ru/20240418/rastsenki-1940745887.html

Самарский губернатор добился решения по пересмотру газовых расценок

Самарский губернатор добился решения по пересмотру газовых расценок - РИА Новости, 18.04.2024

Самарский губернатор добился решения по пересмотру газовых расценок

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 17 апреля провел совещание по вопросу расценок на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:19

2024-04-18T11:19

2024-04-18T11:49

самарская область

дмитрий азаров

уфас

жкх

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 17 апреля провел совещание по вопросу расценок на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в регионе, нарушения по ценообразованию нужно будет устранить до середины мая, сообщает пресс-служба правительства региона.В заседании участвовали руководство регионального УФАС, газораспределительных организаций, а также профильных ведомств правительства региона. "Мы предупреждали все газораспределительные организации, что завышение цен приведет к негативным социально-экономическим последствиям. Говорили вам об этом неоднократно", – цитирует пресс-служба Азарова. Глава региона отметил, что завышение тарифов обернулись финансовыми последствиями для граждан. "Для нас, безусловно, приоритет – защита интересов людей. Важно и обеспечение безопасности, и разумная оплата предоставляемых услуг. Исходя из интересов людей будем действовать, и действовать жестко", - подчеркнул губернатор. Глава региона отметил, что после его обращения по данному вопросу и направления материалов в региональное УФАС было возбуждено административное дело. Ведомство установило, что цены, которые были самостоятельно установлены газораспределительными компаниями, не являются экономически обоснованными. Им выдано предупреждение о том, что это нарушение нужно исправить. Не исправление ситуации обернется штрафами, отметил губернатор. На заседании выступил руководитель регионального УФАС Леонид Пак. Он отметил, что ведомство не только проанализировало механизмы и обоснованность определения расценок газоснабжающими организациями Самарской области на различные виды работ, но и сопоставило их с аналогичными расчетами в других регионах ПФО. "Адекватного экономического обоснования организации нам не представили. На сегодняшний день средняя цена в Приволжском федеральном округе ниже той, которую установили газоснабжающие организации Самарской области. Вместе с тем, они не самые высокие в ПФО, выше в Саратовской и Оренбургской областях, Пермском крае", - сказал Пак. По результатам проведенного анализа ведомство установило, что цены на услуги обслуживания ВДГО и ВКГО, установленные всеми газораспределительными организациями Самарской области, не могут быть признанными экономически обоснованными. Поэтому всем организациям региональным УФАС вынесено предупреждение о необходимости в срок до 8 мая устранить выявленные нарушения. А именно – установить экономически обоснованные расценки на услуги. Губернатор Самарской области поблагодарил региональное УФАС и профильные ведомства правительства за проведенный всесторонний анализ и принятые по его итогам меры реагирования.

https://radiosputnik.ru/20240410/zhivotnye-1939213622.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, уфас, жкх