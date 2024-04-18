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Самарский губернатор добился решения по пересмотру газовых расценок - РИА Новости, 18.04.2024
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11:19 18.04.2024 (обновлено: 11:49 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/rastsenki-1940745887.html
Самарский губернатор добился решения по пересмотру газовых расценок
Самарский губернатор добился решения по пересмотру газовых расценок - РИА Новости, 18.04.2024
Самарский губернатор добился решения по пересмотру газовых расценок
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 17 апреля провел совещание по вопросу расценок на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:19
2024-04-18T11:49
самарская область
дмитрий азаров
уфас
жкх
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 17 апреля провел совещание по вопросу расценок на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в регионе, нарушения по ценообразованию нужно будет устранить до середины мая, сообщает пресс-служба правительства региона.В заседании участвовали руководство регионального УФАС, газораспределительных организаций, а также профильных ведомств правительства региона. "Мы предупреждали все газораспределительные организации, что завышение цен приведет к негативным социально-экономическим последствиям. Говорили вам об этом неоднократно", – цитирует пресс-служба Азарова. Глава региона отметил, что завышение тарифов обернулись финансовыми последствиями для граждан. "Для нас, безусловно, приоритет – защита интересов людей. Важно и обеспечение безопасности, и разумная оплата предоставляемых услуг. Исходя из интересов людей будем действовать, и действовать жестко", - подчеркнул губернатор. Глава региона отметил, что после его обращения по данному вопросу и направления материалов в региональное УФАС было возбуждено административное дело. Ведомство установило, что цены, которые были самостоятельно установлены газораспределительными компаниями, не являются экономически обоснованными. Им выдано предупреждение о том, что это нарушение нужно исправить. Не исправление ситуации обернется штрафами, отметил губернатор. На заседании выступил руководитель регионального УФАС Леонид Пак. Он отметил, что ведомство не только проанализировало механизмы и обоснованность определения расценок газоснабжающими организациями Самарской области на различные виды работ, но и сопоставило их с аналогичными расчетами в других регионах ПФО. "Адекватного экономического обоснования организации нам не представили. На сегодняшний день средняя цена в Приволжском федеральном округе ниже той, которую установили газоснабжающие организации Самарской области. Вместе с тем, они не самые высокие в ПФО, выше в Саратовской и Оренбургской областях, Пермском крае", - сказал Пак. По результатам проведенного анализа ведомство установило, что цены на услуги обслуживания ВДГО и ВКГО, установленные всеми газораспределительными организациями Самарской области, не могут быть признанными экономически обоснованными. Поэтому всем организациям региональным УФАС вынесено предупреждение о необходимости в срок до 8 мая устранить выявленные нарушения. А именно – установить экономически обоснованные расценки на услуги. Губернатор Самарской области поблагодарил региональное УФАС и профильные ведомства правительства за проведенный всесторонний анализ и принятые по его итогам меры реагирования.
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самарская область, дмитрий азаров, уфас, жкх
Самарская область, Дмитрий Азаров, УФАС, ЖКХ

Самарский губернатор добился решения по пересмотру газовых расценок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Конфорка газовой плиты
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 17 апреля провел совещание по вопросу расценок на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в регионе, нарушения по ценообразованию нужно будет устранить до середины мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
В заседании участвовали руководство регионального УФАС, газораспределительных организаций, а также профильных ведомств правительства региона.
"Мы предупреждали все газораспределительные организации, что завышение цен приведет к негативным социально-экономическим последствиям. Говорили вам об этом неоднократно", – цитирует пресс-служба Азарова.
Глава региона отметил, что завышение тарифов обернулись финансовыми последствиями для граждан.
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"Для нас, безусловно, приоритет – защита интересов людей. Важно и обеспечение безопасности, и разумная оплата предоставляемых услуг. Исходя из интересов людей будем действовать, и действовать жестко", - подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что после его обращения по данному вопросу и направления материалов в региональное УФАС было возбуждено административное дело. Ведомство установило, что цены, которые были самостоятельно установлены газораспределительными компаниями, не являются экономически обоснованными. Им выдано предупреждение о том, что это нарушение нужно исправить. Не исправление ситуации обернется штрафами, отметил губернатор.
На заседании выступил руководитель регионального УФАС Леонид Пак. Он отметил, что ведомство не только проанализировало механизмы и обоснованность определения расценок газоснабжающими организациями Самарской области на различные виды работ, но и сопоставило их с аналогичными расчетами в других регионах ПФО.
"Адекватного экономического обоснования организации нам не представили. На сегодняшний день средняя цена в Приволжском федеральном округе ниже той, которую установили газоснабжающие организации Самарской области. Вместе с тем, они не самые высокие в ПФО, выше в Саратовской и Оренбургской областях, Пермском крае", - сказал Пак.
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По результатам проведенного анализа ведомство установило, что цены на услуги обслуживания ВДГО и ВКГО, установленные всеми газораспределительными организациями Самарской области, не могут быть признанными экономически обоснованными. Поэтому всем организациям региональным УФАС вынесено предупреждение о необходимости в срок до 8 мая устранить выявленные нарушения. А именно – установить экономически обоснованные расценки на услуги.
Губернатор Самарской области поблагодарил региональное УФАС и профильные ведомства правительства за проведенный всесторонний анализ и принятые по его итогам меры реагирования.
 
Самарская областьДмитрий АзаровУФАСЖКХ
 
 
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