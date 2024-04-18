https://ria.ru/20240418/rastenievodstvo-1940780000.html

Более 60 заявок по субсидированию растениеводства поддержали в Подмосковье

Более 60 заявок по субсидированию растениеводства поддержали в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2024

Более 60 заявок по субсидированию растениеводства поддержали в Подмосковье

С начала апреля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки сельхозтоваропроизводители Подмосковья могли подать заявку на получение... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:10

2024-04-18T13:10

2024-04-18T13:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. С начала апреля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки сельхозтоваропроизводители Подмосковья могли подать заявку на получение субсидий по ряду приоритетных направлений АПК и развития малых форм хозяйствования; по итогам отбора 63 заявки из 64 поступивших на рассмотрение поддержали, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Среди приоритетных направлений – поддержка производства картофеля, овощей открытого грунта, а также элитного семеноводства. "С победителями отбора заключены соглашения для предоставления субсидий общей суммой более 410 миллионов рублей. Всего министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого привели в ведомстве.Он отметил, что господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае.

https://radiosputnik.ru/20240418/vorobev-1940778987.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)