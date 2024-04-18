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Более 60 заявок по субсидированию растениеводства поддержали в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2024
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Новости Подмосковья
 
13:10 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/rastenievodstvo-1940780000.html
Более 60 заявок по субсидированию растениеводства поддержали в Подмосковье
Более 60 заявок по субсидированию растениеводства поддержали в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2024
Более 60 заявок по субсидированию растениеводства поддержали в Подмосковье
С начала апреля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки сельхозтоваропроизводители Подмосковья могли подать заявку на получение... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:10
2024-04-18T13:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. С начала апреля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки сельхозтоваропроизводители Подмосковья могли подать заявку на получение субсидий по ряду приоритетных направлений АПК и развития малых форм хозяйствования; по итогам отбора 63 заявки из 64 поступивших на рассмотрение поддержали, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Среди приоритетных направлений – поддержка производства картофеля, овощей открытого грунта, а также элитного семеноводства. &quot;С победителями отбора заключены соглашения для предоставления субсидий общей суммой более 410 миллионов рублей. Всего министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета&quot;, - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого привели в ведомстве.Он отметил, что господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 60 заявок по субсидированию растениеводства поддержали в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыращивание цукини
Выращивание цукини - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. С начала апреля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки сельхозтоваропроизводители Подмосковья могли подать заявку на получение субсидий по ряду приоритетных направлений АПК и развития малых форм хозяйствования; по итогам отбора 63 заявки из 64 поступивших на рассмотрение поддержали, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Среди приоритетных направлений – поддержка производства картофеля, овощей открытого грунта, а также элитного семеноводства.
«

"С победителями отбора заключены соглашения для предоставления субсидий общей суммой более 410 миллионов рублей. Всего министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого привели в ведомстве.

Он отметил, что господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае.
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