https://ria.ru/20240418/rassledovanie-1940800933.html

В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы

В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 18.04.2024

В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы

Принимаются меры к задержанию подозреваемого в убийстве на парковке в Москве, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:16

2024-04-18T14:16

2024-04-18T15:34

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Принимаются меры к задержанию подозреваемого в убийстве на парковке в Москве, сообщается в Telegram-канале СК России."Принимаются меры к его обнаружению и задержанию", - говорится в релизе.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на улице Краснодарской в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940799984.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы