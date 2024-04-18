https://ria.ru/20240418/rassledovanie-1940800933.html
В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы
В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 18.04.2024
В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы
Принимаются меры к задержанию подозреваемого в убийстве на парковке в Москве, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:16
2024-04-18T14:16
2024-04-18T15:34
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Принимаются меры к задержанию подозреваемого в убийстве на парковке в Москве, сообщается в Telegram-канале СК России."Принимаются меры к его обнаружению и задержанию", - говорится в релизе.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на улице Краснодарской в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940799984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы
СК принимает меры по задержанию подозреваемого в убийстве на юго-востоке Москвы