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В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 18.04.2024
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14:16 18.04.2024 (обновлено: 15:34 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/rassledovanie-1940800933.html
В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы
В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 18.04.2024
В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы
Принимаются меры к задержанию подозреваемого в убийстве на парковке в Москве, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:16
2024-04-18T15:34
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Принимаются меры к задержанию подозреваемого в убийстве на парковке в Москве, сообщается в Telegram-канале СК России."Принимаются меры к его обнаружению и задержанию", - говорится в релизе.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на улице Краснодарской в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940799984.html
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Дарья Буймова
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
В СК рассказали о расследовании убийства на юго-востоке Москвы

СК принимает меры по задержанию подозреваемого в убийстве на юго-востоке Москвы

© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Принимаются меры к задержанию подозреваемого в убийстве на парковке в Москве, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Принимаются меры к его обнаружению и задержанию", - говорится в релизе.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на улице Краснодарской в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
СК рассказал о подозреваемом в убийстве из-за парковки в Москве
Вчера, 14:13
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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