https://ria.ru/20240418/rassledovanie-1940717095.html
СК заочно предъявил обвинения в массовых убийствах трем полковникам ВСУ
СК заочно предъявил обвинения в массовых убийствах трем полковникам ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
СК заочно предъявил обвинения в массовых убийствах трем полковникам ВСУ
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в массовых убийствах троим полковникам ВСУ и требует их ареста, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:26
2024-04-18T09:26
2024-04-18T09:36
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в массовых убийствах троим полковникам ВСУ и требует их ареста, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы. "Поступили ходатайства об аресте Павла Федосеенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвишина", - сказали в суде. Согласно картотеке Хамовнического суда, им вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказание по которой - до пожизненного лишения свободы. Даты рассмотрения ходатайств о заочном аресте не назначены. Как сообщает "Коммерсантъ", полковник Федосенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, полковник Ярошевич - командир 19-й ракетной бригады ВСУ, полковник Матвишин - командир 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ. Ранее этим же судом заочно был арестован командир 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Дмитрий Храпач. В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" за ракетный удар по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек.
https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, москва, краматорск, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заочно предъявил обвинения в массовых убийствах трем полковникам ВСУ
СК заочно обвинил трех полковников ВСУ в убийствах жителей Донбасса
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в массовых убийствах троим полковникам ВСУ и требует их ареста, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
"Поступили ходатайства об аресте Павла Федосеенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвишина", - сказали в суде.
Согласно картотеке Хамовнического суда, им вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказание по которой - до пожизненного лишения свободы. Даты рассмотрения ходатайств о заочном аресте не назначены.
Как сообщает "Коммерсантъ", полковник Федосенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, полковник Ярошевич - командир 19-й ракетной бригады ВСУ, полковник Матвишин - командир 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ.
Ранее этим же судом заочно был арестован командир 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Дмитрий Храпач.
В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" за ракетный удар по Краматорску
, при котором погибли не менее 50 человек.