https://ria.ru/20240418/rassledovanie-1940717095.html

СК заочно предъявил обвинения в массовых убийствах трем полковникам ВСУ

СК заочно предъявил обвинения в массовых убийствах трем полковникам ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024

СК заочно предъявил обвинения в массовых убийствах трем полковникам ВСУ

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в массовых убийствах троим полковникам ВСУ и требует их ареста, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:26

2024-04-18T09:26

2024-04-18T09:36

происшествия

россия

москва

краматорск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в массовых убийствах троим полковникам ВСУ и требует их ареста, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы. "Поступили ходатайства об аресте Павла Федосеенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвишина", - сказали в суде. Согласно картотеке Хамовнического суда, им вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказание по которой - до пожизненного лишения свободы. Даты рассмотрения ходатайств о заочном аресте не назначены. Как сообщает "Коммерсантъ", полковник Федосенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, полковник Ярошевич - командир 19-й ракетной бригады ВСУ, полковник Матвишин - командир 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ. Ранее этим же судом заочно был арестован командир 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Дмитрий Храпач. В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" за ракетный удар по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек.

https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html

https://ria.ru/20240322/neftebaza-1934984303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, краматорск, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)