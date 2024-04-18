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Число раненных при обстреле Горловки возросло - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 18.04.2024 (обновлено: 16:36 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ranenye-1940848493.html
Число раненных при обстреле Горловки возросло
Число раненных при обстреле Горловки возросло - РИА Новости, 18.04.2024
Число раненных при обстреле Горловки возросло
Число раненных при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:35
2024-04-18T16:36
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
денис пушилин
стирол
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых обстрелом вооруженными формированиями Украины мирных жителей Горловки возросло до десяти", - говорится в сообщении мэра. Ранее Приходько сообщал, что при обстреле центра города пострадали девять человек. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станции переливания крови в центре Горловки, по предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
https://ria.ru/20231222/zhertvy-1917555539.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Денис Пушилин, Стирол, Специальная военная операция на Украине
Число раненных при обстреле Горловки возросло

Приходько: число раненных при обстреле Горловки увеличилось до десяти человек

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания двух снарядов ВФУ в здание медицинского учреждения. 18 апреля 2024
Последствия прямого попадания двух снарядов ВФУ в здание медицинского учреждения. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия прямого попадания двух снарядов ВФУ в здание медицинского учреждения. 18 апреля 2024
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненых обстрелом вооруженными формированиями Украины мирных жителей Горловки возросло до десяти", - говорится в сообщении мэра.
Изображение сгенерировано ИИ
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Ранее Приходько сообщал, что при обстреле центра города пострадали девять человек.
Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станции переливания крови в центре Горловки, по предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоДенис ПушилинСтирол
 
 
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