https://ria.ru/20240418/ranenye-1940848493.html
Число раненных при обстреле Горловки возросло
Число раненных при обстреле Горловки возросло - РИА Новости, 18.04.2024
Число раненных при обстреле Горловки возросло
Число раненных при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:35
2024-04-18T16:35
2024-04-18T16:36
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донецкая народная республика
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денис пушилин
стирол
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых обстрелом вооруженными формированиями Украины мирных жителей Горловки возросло до десяти", - говорится в сообщении мэра. Ранее Приходько сообщал, что при обстреле центра города пострадали девять человек. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станции переливания крови в центре Горловки, по предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
https://ria.ru/20231222/zhertvy-1917555539.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Денис Пушилин, Стирол, Специальная военная операция на Украине
Число раненных при обстреле Горловки возросло
Приходько: число раненных при обстреле Горловки увеличилось до десяти человек