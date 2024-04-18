https://ria.ru/20240418/ranenye-1940848493.html

Число раненных при обстреле Горловки возросло

Число раненных при обстреле Горловки возросло - РИА Новости, 18.04.2024

Число раненных при обстреле Горловки возросло

Число раненных при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:35

2024-04-18T16:35

2024-04-18T16:36

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

денис пушилин

стирол

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых обстрелом вооруженными формированиями Украины мирных жителей Горловки возросло до десяти", - говорится в сообщении мэра. Ранее Приходько сообщал, что при обстреле центра города пострадали девять человек. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станции переливания крови в центре Горловки, по предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

https://ria.ru/20231222/zhertvy-1917555539.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, стирол